Малыш панды заснул перед камерами: медвежонку не нужна всемирная известность

Тяжело быть прелестной маленькой пандой...
Тяжело быть прелестной маленькой пандой...
Этот трехмесячный медвежонок привлек к себе внимание всего мира, но сам он не в восторге от этой идеи. Даже куча плюшевых медвежат панд не может развеселить этого малыша.
Великолепную, пушистую пандочку, которой еще предстоит дать имя, встречала толпа людей, однако она решила немного вздремнуть...
Родителями малышки являются панды Лян Лян и Син Син, которые прибыли из Китая в честь празднования 40-летия дружественных отношений с Малайзией, сообщает газета The Mirror.
Перевод: Лилия Соломенкова