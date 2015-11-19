Малыш панды заснул перед камерами: медвежонку не нужна всемирная известность

Этот трехмесячный медвежонок привлек к себе внимание всего мира, но сам он не в восторге от этой идеи. Даже куча плюшевых медвежат панд не может развеселить этого малыша.

Великолепную, пушистую пандочку, которой еще предстоит дать имя, встречала толпа людей, однако она решила немного вздремнуть...