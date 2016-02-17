Обмен опытом. В Минском зоопарке проходит первый в Беларуси международный семинар

Новости Беларуси. Первый в Беларуси международный семинар с участием представителей зоопарков в эти дни проходит в Минске. К слову, предыдущий проводили в Румынии. Гостеприимный Минск встретил Москву, Сахалин, Таллин и Израиль. Профи в своем деле делятся опытом и видят огромные перспективы в сотрудничестве. Коллеги из дружественных городов весьма впечатлены минской площадкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Канторович, куратор программы по мониторингу коллекций зоопарков стран СНГ и Израиля:

Я посещаю много зоопарком в мире. Конечно, построен на самом высоком уровне. В нашем регионе я таких экспозиций не видел.

Степан Сергеев, директор Сахалинского зооботанического парка:

Начинаем ходить с сотрудниками по всем позициям, смотреть, задавать вопросы. Что-то они у нас спрашивают, что-то мы у них спрашиваем.

Тем временем в эти погожие дни любимец Минского зоопарка — бурый медведь Тристан вышел из спячки и начал радовать своим появлением на публике. Однако о постоянстве долгожданного удовольствия говорить не приходится. Несмотря на устойчивый плюс, в календарную зиму косолапый пытается пользоваться правом на сон.

А весенние праздники здесь встретят пополнением. В Минском зоопарке пропишется новая экзотическая коллекция из сурикатов, желтых мангустов, генет и зеленых игуан.