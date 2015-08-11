Новости Беларуси. «Зубренок» принимает юных туристов из Поднебесной. В лагере на берегу Нарочи китайские дети впервые. 10 августа их радушно встретили в аэропорту и по пути к базе отдыха ребята уже могли оценить красоту белорусской природы. На протяжении смены им предстоит подружиться со своими сверстниками и ближе познакомиться с белорусской культурой. До этого в рамках реабилитационной программы, разработанной по поручению президента, на отдых в Беларусь ежегодно приезжали только ребята из Японии. Нынешний визит станет ответным жестом китайской стороне. В 2014 году две сотни белорусских ребят прошли оздоровление в КНР.

Чэн Син Юэн, школьница (Китай):

Я думаю, что белорусы очень добродушные, гостеприимные и открытые люди. Я хочу познакомиться и подружиться с белорусскими ребятами.

Цюн Тье, преподаватель (Китай):

Мы долго ждали эту поездку и рады здесь побывать. Я знаю, что белорусы очень щедрые люди и с большим вниманием и уважением относятся к семье, а также здесь очень хорошая и благородная земля. Также очень хочется еще раз посмотреть ваши красивые танцы.

Чэн Юэ Сьен, руководитель делегации (Китай):

Благодаря тому, что в прошлом году 200 школьников приезжали в Китай, мы успели проникнуться белорусской культурой. Все убедились в том, что у вас очень умные, способные и старательные дети. Мы хотим и дальше сотрудничать с вашей страной по всем направлениям. Я надеюсь, что из года в год наши отношения будут развиваться и мы выйдем на новые вершины.

Добавим: только в этом сезоне «Зубренок» посетили отдыхающие из 12 стран мира. Это ребята из Японии, Литвы, Латвии, США и Германии. Ежегодно в лагере проходят оздоровление более тысячи иностранных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Китайская Народная Республика — была наш главный стратегический партнер. И, конечно, во время переговоров на высоком уровне рассматривались вопросы, в том числе и обучения студентов из КНР и, конечно, оздоровление. Сегодня возможности оздоровления в нашей стране позволяют принимать международную делегацию самого различного уровня.