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Чтобы плод был сладок, а не «запретен». Какие правила необходимо знать при покупке арбуза?

03 августа 2015 08:19
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Летом на прилавках магазинов и на рынках начинают продавать арбузы. Чтобы сочные ягоды принесли пользу, их необходимо правильно выбирать.

Благодаря тому, что в арбузе 90 % воды, эта года обладает сильным мочегонным действием, которое полезно при отёках почечного и сердечно-сосудистого происхождения. Помимо этого сок арбуза способствует очищению печени, потому что выводит из организма токсины.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Юлия Бахур, врач-гигиенист отделения питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Наталья Багрянцева, врач-терапевт Минской областной клинической больницы поделились основными правилами при выборе арбузов.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Наталья Багрянцева # Юлия Бахур

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