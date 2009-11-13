Жизнь незрячих в Беларуси

Слепая собака-поводырь стала глазами своих незрячих хозяев. Дорогу на прогулке лабрадор Сильва теперь находит по памяти.

Почти десяток лет собака была глазами для незрячих супругов Марченко. Но по иронии судьбы два года назад сама потеряла зрение. Заменить Сильву невозможно. В Беларуси собака-поводырь — редкость.

Печеночных котлеты для своей любимицы Сильвы Галины Францевна жарит ежедневно. Кстати, на кухне, несмотря на жизнь в темноте, хозяйка — как рыба в воде. Впрочем, не только на кухне. Галина Францевна и по жизни везде успевает. Закончив Институт иностранных языков, преподавала вместе с мужем в техникуме, сейчас поет в хоре. Друзья у Галины Францевны есть на просторах всего СНГ. С ними женщина обменивается не только добрыми новостями, но специальной литературой для незрячих.

Вадим Иванов зрение потерял во время службы в Афганистане. Но отчаянию не поддался, нашёл себя в жизни благодаря компьютеру. Теперь освоить специальные программы Вадим помогает другим — таким же, как он.

Вадим Иванов, ведущий специалист организационного отдела Белорусского товарищества инвалидов по зрению:

- В Бресте и в Минске есть курсы обучения групп незрячих пользователей компьютеров. Все желающие проходят курс обучения бесплатно.

У маленького Владислава — своя история. Шел, упал, а очнулся уже в темноте. Глаза повредило стекло от разбившихся очков. Увидеть мир снова помогли врачи и высокие технологии.

Спасти зрение помогают не только золотые руки врачей, и новые технологии. Возможность видеть мир зависит и от времени. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов вернуться из темноты.

Игорь Заборовский, заведующий Республиканским офтальмологическим центром:

- Теперь мы можем увидеть не только глазное дно, но и цветную картинку оптического среза всех слоев сетчатки. Так глубоко и на таком уровне офтальмологи никогда раньше не могли позволить себе работать.

Идти по жизни с белой тростью непросто. Главное, считают инвалиды по зрению, не отчаиваться. Этим людям нужна не жалость, а условия для полноценной самостоятельной жизни.