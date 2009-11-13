Родила сразу четверых

В Беларуси подобный случай — третий за последние 50 лет.

Многодетной в одночасье стала молодая семья из Ошмян. Сразу четверых малышей родила 26-летняя Мария Лукашевич. Когда четверо малышей сделали свой первый вздох, врачи с облегчением выдохнули. Всего полчаса, три медика, полная боевая готовность всей больницы – и четверо новорожденных уже в кювезах. Первыми свет увидели мальчики, потом девочки.

Виталий Дорошевич, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:

У детей на данный момент не выявлено никаких патологий, никаких пороков развития — здоровые дети, просто маловесные немножко. Поэтому подрастим — и они выпишутся домой.

Елена Латникова, заведующая отделением патологии беременности РНПЦ «Мать и дитя»:

Регулярно, практически ежедневно велся контроль за состоянием внутриутробного развития всех четырёх плодов. Отклонений не было, благодаря нашему лечению. И вот результат налицо.

Подвиг на демографическом фронте для матери – уникальная возможность для врачей. Не каждому из них за свою практику выпадает возможность принять такие роды.

В Беларуси подобный случай всего третий за последние 50 лет. Пять лет назад четырех джентльменов родила минчанка. Сегодня квартет из двух мальчиков и двух девочек в центре внимания, но не в фокусе видеокамер. Пока их не видела даже родная мать.

Несмотря на то, что малыши чувствую себя хорошо, ещё, как минимум, две недели она проведут в реанимации под пристальным вниманием медиков. Самый крупный ребенок весит полтора килограмма, самый маленький – килограмм двести. Когда все они перейдут в «весовую» категорию от 2,5 килограмм, семья воссоединится.

А пока 26-летняя Мария Лукашевич поедет домой одна. Женщина здорова и готова к выписке. Мария — кассир, но и она не рассчитывала, что по этой осени насчитает четверых. Врачи сначала ожидали двойню, потом тройню, затем огорошили – будет четверо.

Свой подвиг она совершила неделю назад. Вот только он всё ещё безымянный.

Мария Лукашевич, многодетная мама:

Про имена думали, но хотелось бы сначала на детей посмотреть. Потому что детей ещё не видели, а тут сразу говорить имена.

Новоявленного многодетного отца впору назвать шопоголиком — он уже купил всем малышам кроватки. В Ошмянах великолепной четверке подыскивают няню. А Мария о будущем пока не думает. Возможно, где четвертый, там и пятый.