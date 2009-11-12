Дети смогут получить бесплатную прививку в школьных медпунктах

Медики отмечают, что подобные барьерные меры профилактики, положительно сказались на иммунитете юных минчан.

Возвращение в школу для многих учеников — как 1 сентября, праздник. За такие неожиданно длинные каникулы у школьников даже выросло желание учиться.

Как защититься от болезни — урок личной гигиены каждый усвоил на десятку. «Пятиминутки» на классных часах, особенно в младших классах — лучшая профилактика гриппа. Учительнице и самой впору заводить книгу рецептов народной медицины.

У бригады дежурных по школе ответственная миссия – пересчитать всех. Букв «Н» в журнале сегодня хватает. Однако их число преподавателей не пугает — примерно столько же было и до каникул.

Наталья Гуринович, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 50 Минска:

Нужно учитывать и то, что сейчас конец недели, возможно, какие-то ребята не успели вернуться. Многие дети прошли вакцинацию по месту жительства, и по рекомендациям врачей они 1-2 дня остаются дома. Родители предупреждают об этом школу.

Школы перешли на здоровую программу. Это не только закалка на физкультуре, но и повышение иммунитета в столовой. Хоть чеснок в ученическом меню не встретишь, зато витаминный алфавит познаешь на вкус.

Наталья Гуринович, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 50 Минска:

Проводится дополнительная С-витаминизация. Это приготовление чаев с лимоном, напитков, клюквенного морса — насыщение пищи витаминами.

Кстати, дети смогут получить бесплатную прививку и в школьных медпунктах на этой неделе — достаточно лишь согласия родителей.