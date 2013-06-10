Во Всемирный день донорства сотрудники Минздрава во главе с руководством на безвозмездной основе сдавали кровь

Новости Беларуси. Безвозмездных доноров в Беларуси становится больше. К 2020 году ВОЗ рекомендует всем странам отказаться от коммерческой составляющей.

10 июня сотрудники Минздрава во главе с руководством сдавали кровь безвозмездно. Акция приурочена ко Всемирному дню доноров крови.

В Беларуси сегодня работают почти два десятка станций и около 40 отделений переливания крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Министерство здравоохранения разработало план по пропаганде донорства. И всю эту неделю во всех центрах будет проводится пропаганда как безвозмездного донорства, так и донорства на возмездной основе. Кто как ни мы, медики, медицинские работники и штаб отрасли, Министерство здравоохранения, должны являться примером.

Алла Новик, заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов РНПЦ трансплантологии и медицинской биотехнологий:

Все это очень популярно. Считаю, это становится уже модно в нашем обществе сдавать кровь, и почетно. То есть человек, который дает частичку своего организма, это же ткань, часть организма, он, значит, благородный человек.