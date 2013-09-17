Желчнокаменная болезнь и её осложнения. К чему может привести самолечение?

«Камень преткновения» – так говорим мы, когда возникает конфликт между людьми. Если разгорается пожар конфликта в организме человека, конфликт между здоровьем и болезнью, тогда возникают камни совершенно другого рода.

Сергей Жидков, заслуженный врач Республики Беларусь, профессор кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета БГМУ, доктор медицинских наук:

Не только у нас в стране, но и во всём мире наблюдается увеличение людей, которые страдают желчнокаменной болезнью. Люди стали больше есть калорийных продуктов, жирной пищи, любят вкусненько поесть. Несмотря на предупреждения врачей, наверное, во всём мире, как надо правильно питаться и к чему может привести неправильное питание, продолжают получать удовольствие. В итоге мы имеем большое количество людей с желчнокаменной болезнью и с камнями в желчном пузыре.

Это зависит от нарушения обмена веществ. Бывают камни холестериновые, бывают из других солей. В здоровом желчном пузыре они не образуются. 2 основные причины – это наличие нарушения функции желчного пузыря и всей желчевыводящей системы и наличие хронической инфекции, которая может попадать различными способами в зону печени и желчного пузыря через сток крови, лимфы или через просвет кишки – у каждого человека это происходит по-своему. Но в здоровом желчном пузыре, который способен вытолкнуть свою порцию желчи, камни не образуются. Поэтому, если есть камни в желчном пузыре, это уже больной орган, и не надо бояться человеку с ним расстаться.

Сергей Жидков: Если есть камни в желчном пузыре – это уже больной орган, и не надо бояться человеку с ним расстаться.

СИМПТОМЫ

Человек может довольно длительное время жить, не подозревая, что желчнокаменная болезнь начала своё тёмное дело. Тем не менее, прислушиваться к своему организму надо. Горечь во рту, тяжесть в правом подреберье, особенно после приёма пищи – жирной или острой. Поэтому не дожидайтесь появления главного симптома болезни.

Дмитрий Дударев, заведующий отделением экстренной хирургии УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Прежде всего – боль.

Но и при наличии такого откровенного сигнала организма о заболевании, как боль люди всё равно совершают ряд ошибок, усугубляя своё положение.

Дмитрий Дударев:

Если что-то беспокоит, если болит живот, не надо надеяться на себя, ложиться на грелку и ждать: авось пройдёт.

Авось пройдёт да ещё с грелкой заканчивается, как правило, экстренным хирургическим вмешательством.

Второй наиболее распространённой ошибкой людей становится приём всевозможных лекарственных препаратов.

Дмитрий Дударев:

Больной орган, он воспаляется, он болит, а вы принимаете желчегонные, желчегонные сокращают пузырь и так без того больной.

При обострении желчнокаменной болезни не рекомендуется применять и обезболивающие препараты.

Дмитрий Дударев:

Спазмолитик можно – снять спазм. Обезболивающие нельзя.

Боль на время уменьшится, но процесс воспаления будет разгораться с новой и новой силой.

Дмитрий Дударев:

Не глотать таблетки, которые есть в аптечке у каждого, а вызовите «скорую помощь», 103.

ДИАГНОСТИКА

В принципе, для опытного специалиста не составит труда определить, что происходить с вашим организмом уже в первые минуты осмотра. А дальше лишь подтверждение диагноза для пущей уверенности.

Во-первых, анализ крови.

Дмитрий Дударев:

Количество лейкоцитов в общем анализе крови повышено – значит есть острый воспалительный процесс.

Наконец, традиционная ультразвуковая диагностика брюшной полости. Она окончательно прояснит картину. Но лучше не доводить себя до такого состояния и при первых признаках недомогания пройти обследование и подготовиться к плановому лечению.

ЛЕЧЕНИЕ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Дмитрий Дударев:

Собрался оперироваться – проблем никаких нет. Он приходит сегодня, завтра операция, через два дня – домой.

Дмитрий Дударев: Собрался оперироваться – проблем никаких нет. Он приходит сегодня, завтра операция, через два дня – домой.

Впрочем, в этом случае выбор, как всегда, зависит от самого пациента: объединиться с доктором или болезнью. Но исход будет другой. И это факт.

Сергей Жидков:

Общаясь с коллегами не только нашей страны, но и ближнего, дальнего зарубежья, в принципе, хирурги уже давно пришли к выводу, что наличие камней в желчном пузыре, даже случайно найденных, является показанием к оперативному лечению. Потому что все эти сказки про какие-то там рассасывания камней у бабушек-старушек или там разбивание их с помощью каких-то аппаратов, когда происходят такие попытки, то они, бывает, печально заканчиваются, потому что у желчнокаменной болезни имеется масса серьёзных осложнений, некоторые из которых опасны для жизни.

У каждой медали есть две стороны. Да, мелкие камни, больше у них шансов, так сказать, выйти из желчного пузыря, проникнуть в проток, вызвать механическую желтуху или обострение панкреатита. Но у крупных камней есть тоже своя песня. Крупный камень в желчном пузыре может вызвать пролежень стенки желчного пузыря, пролежни соседних органов, вызывает свищи, соединяющие пузырь с поперечно-ободочной кишкой, с желудком, с двенадцатиперстной кишкой. Это тоже весьма грозное осложнение желчнокаменной болезни, и тогда уже ни о каких лапароскопических вмешательствах, может, кто-то там из хирургов и рискнёт такую лапароскопическую операцию делать, но она будет длиться, я вас уверяю, несколько часов, и неизвестно, будет переход на открытую операцию или нет.

Зачем доводить себя до каких-то крайностей и приключений в жизни, когда можно решить проблему? В среднем продолжительность операции лапароскопической 30-40 минут. По крайней мере, в Минске есть масса высококлассных хирургов, которые эти операции делают ежедневно. Во всех клиниках. Это сейчас операция, которой фактически уже с молодых лет мы хирургов, как говорится, ставим в этом плане на крыло, и они ежедневно участвуют в этих операциях. Ну, через 3-4 года уже любой молодой человек, хирург, если он желает этому всему научиться, он достаточно владеет методикой классной этой операции. Поэтому, я думаю, что, может, и не надо где-то искать там какого-то своего хирурга. Я считаю, в Минске достаточно в этом плане подготовленные специалисты во всех клиниках.

Сергей Жидков: Зачем доводить себя до каких-то крайностей и приключений в жизни, когда можно решить проблему? В Минске есть масса высококлассных хирургов, которые эти операции делают ежедневно.

ОСЛОЖНЕНИЯ БОЛЕЗНИ

Сергей Жидков:

Осложнения очень серьёзные, в том числе опасные для жизни. Самое грозное осложнение, которое может развиться при остром холецистите, то есть в период желчнокаменной болезни, это, конечно, прободение желчного пузыря и перитонит, который одно из самых грозных вообще среди заболеваний на сегодняшний день. Естественно, может не в пользу больного всё разрешиться. Летально, говоря прямо. Хотя ясно, что за больного будут бороться. Только сколько сил, средств уйдёт и нервов?

Второе такое достаточно грозное осложнение – это, конечно, механическая желтуха, когда из желчного пузыря камни всё-таки проникают в протоки желчные и закрывают выход из протока. Желчь, не найдя себе выход, просто напросто всё это в кровь всасывается и кожа желтеет. Стоит сказать, что в этот момент начинает очень сильно страдать печень. И, в общем-то, может закончиться дело развитием острой печёночной недостаточности. Это тоже грозное осложнение желчнокаменной болезни, которое тоже может привести к смерти. Об этом тоже надо помнить.

Наверное, одно из самых частых осложнений, как считается в мире, желчнокаменной болезни не излеченной или поздно излеченной, это развитие сопутствующего панкреатита. А это уже более грозное заболевание, чем холецистит. Проблема не только у нас в стране лечения этого заболевания, но и во всём мире.