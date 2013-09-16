Новости Беларуси. Доктор с доставкой на дом. В Минске внедряют новый тип лечебного учреждения — мини-амбулатории квартирного типа. Медицинские пункты, оснащенные необходимым оборудованием, разместят на первом этаже в арендованных помещениях. Там посетителям будут оказывать первую медпомощь, что поможет значительно разгрузить поликлиники.

Пилотный проект планируется реализовать в микрорайоне Каменная Горка. Здесь в новом квартирном формате начнет работу филиал 26 поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Нагрузка на сегодняшний день превышает нормативную. Мы просто-напросто констатировали, что к окончанию 2014 года и к 2015 году по детским и взрослым поликлиникам будет нагрузка уже критическая. Поэтому говорили про то, чтобы ускорить темпы выполнения строительных работ на этих поликлиниках, говорили про то, что надо рассмотреть опять вопрос о выделении квартир на первых этажах для организации приема амбулаторного врачами-терапевтами, участковыми и педиатрами для того, чтобы приблизить как раз нашу медицинскую помощь.