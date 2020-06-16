Как правильно оказать первую помощь? «Существует определённый алгоритм: АВС»

Участница Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных:

Существует определённый алгоритм реанимационных мероприятий: «А-В-С». «А» – это освобождение дыхательных путей. Мы расстегиваем на пострадавшем одежду, запрокидываем ему голову, подкладываем валик из одежды под его голову и открываем ему рот. Потом очищаем дыхательные пути от инородных предметов.

«В» – это дыхание. Мы должны произвести два контрольных вдоха, после которых должен произойти самопроизвольный выдох без каких-либо посторонних звуков.

«С» – это циркуляция крови. Мы должны произвести непрямой массаж сердца. Мы находим место сращивания рёбер – так называемый мечевидный отросток, отступаем от него два пальца. И посредине грудины ставим две руки перпендикулярно телу пострадавшего. И всем весом своего тела осуществляем ритмичное нажатие 30 раз.