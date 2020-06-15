Проветривание и дезинфекция всех поверхностей. Как в салоне красоты заботятся о безопасности во время коронавируса

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизни людей по всему миру. Многие привычные вещи, такие как занятия в спортзале, посещение развлекательных мероприятий и походы в спа-центры стали под вопросом. Однако специалисты столичных салонов уверяют: бояться нечего, безопасность клиентов превыше всего.

Если же посетитель придет на процедуры с явными признаками простудного заболевания, ему настоятельно порекомендуют наведаться в салон в другой раз, после полного выздоровления.

Виктория Холевинская, администратор спа-центра:

Между посещением всех гостей мы проводим проветривание и дезинфекцию всех поверхностей.