Проветривание и дезинфекция всех поверхностей. Как в салоне красоты заботятся о безопасности во время коронавируса
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизни людей по всему миру. Многие привычные вещи, такие как занятия в спортзале, посещение развлекательных мероприятий и походы в спа-центры стали под вопросом. Однако специалисты столичных салонов уверяют: бояться нечего, безопасность клиентов превыше всего.
Юлия Илюкевич, администратор спа-центра:
Каждому гостю мы предлагаем одноразовые маски, перчатки, дезинфекцию рук. Администраторы салона работают в полной безопасности.
Если же посетитель придет на процедуры с явными признаками простудного заболевания, ему настоятельно порекомендуют наведаться в салон в другой раз, после полного выздоровления.
Виктория Холевинская, администратор спа-центра:
Между посещением всех гостей мы проводим проветривание и дезинфекцию всех поверхностей.
Между тем, новые условия работы в масках и перчатках нисколько не смущают ни работников, ни самих посетителей. Многие не прочь надеть обмундирование и расслабиться под азиатскую или восточную музыку.
Виктория Холевинская:
Во время всех наших церемоний и спа-программ наши гости защищены, т. к. наши мастера работают в перчатках и в маске. Для всех гостей мы предоставляем индивидуальные полотенца и одноразовую продукцию – это простыни и одноразовое белье, также индивидуальные костюмчики, которые предоставляются каждому гостю для церемонии.
Большинству представительниц прекрасного пола необходимо привести себя в порядок, особенно в летний период, при этом зачатую забывают про элементарные меры безопасности. Специалисты напоминают: при посещении мест массового скопления людей важно не забывать про ношение масок и дезинфекцию рук.