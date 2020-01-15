«Заботливая поликлиника». В Вилейке автоматизировали процесс обслуживания пациентов

Новости Беларуси. «Открытая» регистратура, электронная очередь и современное диагностическое оборудование. В Вилейке реализуют проект «Заботливая поликлиника», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Открытая» регистратура, электронная очередь и современное диагностическое оборудование. В Вилейке реализуют проект «Заботливая поликлиника», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
При помощи автоматизации процессов обслуживание пациентов стало не только более быстрым, но и качественным.
О нововведениях и передовых технологиях видеоматериал Ольги Шерстневой.