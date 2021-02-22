Выбираем зубную пасту. Какие вещества не должны быть в составе?

Вера Позняк, корреспондент:

Отбеливающие, комплексные, фторсодержащие. Прилавки пестрят огромным выбором зубных паст. Одни выбирают по бюджету, другие – оценивают вкус. Но, скорее всего, недооценивают роль зубной пасты.

В зависимости от назначения, пасты делят на несколько разновидностей. Гигиенические – самые популярные, подойдут для механического удаления с эмали остатков пищи и налета. В их составе нет лекарственных препаратов.

А вот лечебно-профилактические могут повредить эмаль и даже нарушить естественную микрофлору полости рта, поэтому выбор требует обязательной консультации врача-стоматолога. Татьяна Ожешковская, главный врач стоматологического центра:

В составе зубной пасты, как правило, содержится абразив, влагоудерживающие, пенообразующие вещества, загустители, также могут присутствовать ароматизаторы, добавки. Паста может состоять из большого количества веществ. Но если вы выбираем качественный продукт, я бы рекомендовала вам посмотреть, чтобы в составе было по минимуму действующих веществ. Многие важные компоненты могут как помочь человеку, так и навредить. Например, хлоргексидин или триклозан могут очень сильно помочь при определенной проблеме, но, например, если человек будет долго использовать такую пасту, она значительно навредит ему, т. к. хлоргексидин и триклозан при длительном использовании навредят флоре полости рта.

Вредные привычки или, например, распитие кофе и газированных напитков, влияют на цвет зубов. Правильно подобранная зубная паста поможет избавиться от налета и предотвратить появление кариеса и других заболеваний. Однако многие компоненты могут быть опасными. Попробуем разобраться в составе. Татьяна Ожешковская:

Очень часто в зубных пастах содержится либо пищевая сода, либо карбонат кальция в качестве абразива. Карбонат кальция – это мел, такие пасты я бы не советовала брать. Из абразивов в зубной пасте я бы предпочла соединения кремния. Самая классная зубная паста в качестве фтора будет содержать аминофторид, потому что он дольше всего способен сохраняться на зубной эмали.