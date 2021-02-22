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Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться?

22 февраля 2021 08:09
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Время от времени чувство сонливости настигает многих, особенно после трудного дня и это нормально. Но почему она возникает и когда следует бежать к врачу, если такое состояние мешает заниматься привычными делами?

Алексей Малков, сомнолог:  
Если пациент недосыпает, жалуется на неудовлетворенность сном, он спит достаточное количество времени, но сон его не устраивает, не удовлетворен, либо пациент с диссомническими нарушениями, то есть нарушение входа в сон, он не может уснуть, либо он просыпается в течение ночи.  

Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться? -1

Это тот самый тревожный звоночек.

Сонливость – состояние, которое может указывать на усталость. Беспокоиться о таком нарушении надо, когда желание поспать возникает из ниоткуда.  

Алексей Малков:  
Также состояние хронической сонливости или синдрома хронической усталости – это тоже является состоянием астении – это может быть связано с различными патологиями в человеческом организме: синдром хронической интоксикации, нарушение биохимического состава крови.  

Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться? -4

И храпит, и сопит, и присвистывает – это именно о синдроме обструктивного апноэ сна. Такая распространенная патология характеризуется храпом и беспокойным сном.  

Сергей Сенецкий, врач общей практики:   
Во время сна перекрываются дыхательные пути и от этого человек не может полностью погрузиться в глубокий сон. Мозгу нужно разбудить тело, чтобы кислород мог попасть в организм человека, и чтобы углекислый газ смог выйти из него.

Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться? -7

И рад бы не спать, да сон одолел.  

Иногда причины сонливости кроются не только в недостатке отдыха и перенесенных заболеваний.  

Алексей Малков:   
Такое же может быть связано с дефицитом различных микроэлементов, чаще всего это магний. Вследствие нарушений работы сердца – это натрий и калий. Дефицит витаминов тоже может сказываться на этом состоянии.  

Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться? -10

Сон дороже любого лекарства, им не стоит пренебрегать.  

Такие тонизирующие напитки как кофе, чай и энергетики лишь истощают организм и не дают заряд энергии на длительное время. А дневной сон может помочь прийти в себя, только если он будет непродолжительным.    

Алексей Малков:  
Один час дневного сна забирает порядка трех часов ночного сна, соответственно, может вызвать дефицит ночного сна или трудное засыпание.    

Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться? -13

Если сонливость присуща вам по темпераменту, то переживать не стоит. Но если такое состояние мешает жить привычной жизнью, то следует обратиться к врачу. Хронической усталостью и сонливостью наше тело подает сигнал о нарушениях в организме. 

# Здоровье # Здоровье # Алексей Малков # Сергей Сенецкий # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Здоровье

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