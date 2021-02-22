Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться?
Время от времени чувство сонливости настигает многих, особенно после трудного дня и это нормально. Но почему она возникает и когда следует бежать к врачу, если такое состояние мешает заниматься привычными делами?
Алексей Малков, сомнолог:
Если пациент недосыпает, жалуется на неудовлетворенность сном, он спит достаточное количество времени, но сон его не устраивает, не удовлетворен, либо пациент с диссомническими нарушениями, то есть нарушение входа в сон, он не может уснуть, либо он просыпается в течение ночи.
Это тот самый тревожный звоночек.
Сонливость – состояние, которое может указывать на усталость. Беспокоиться о таком нарушении надо, когда желание поспать возникает из ниоткуда.
Алексей Малков:
Также состояние хронической сонливости или синдрома хронической усталости – это тоже является состоянием астении – это может быть связано с различными патологиями в человеческом организме: синдром хронической интоксикации, нарушение биохимического состава крови.
И храпит, и сопит, и присвистывает – это именно о синдроме обструктивного апноэ сна. Такая распространенная патология характеризуется храпом и беспокойным сном.
Сергей Сенецкий, врач общей практики:
Во время сна перекрываются дыхательные пути и от этого человек не может полностью погрузиться в глубокий сон. Мозгу нужно разбудить тело, чтобы кислород мог попасть в организм человека, и чтобы углекислый газ смог выйти из него.
И рад бы не спать, да сон одолел.
Иногда причины сонливости кроются не только в недостатке отдыха и перенесенных заболеваний.
Алексей Малков:
Такое же может быть связано с дефицитом различных микроэлементов, чаще всего это магний. Вследствие нарушений работы сердца – это натрий и калий. Дефицит витаминов тоже может сказываться на этом состоянии.
Сон дороже любого лекарства, им не стоит пренебрегать.
Такие тонизирующие напитки как кофе, чай и энергетики лишь истощают организм и не дают заряд энергии на длительное время. А дневной сон может помочь прийти в себя, только если он будет непродолжительным.
Алексей Малков:
Один час дневного сна забирает порядка трех часов ночного сна, соответственно, может вызвать дефицит ночного сна или трудное засыпание.
Если сонливость присуща вам по темпераменту, то переживать не стоит. Но если такое состояние мешает жить привычной жизнью, то следует обратиться к врачу. Хронической усталостью и сонливостью наше тело подает сигнал о нарушениях в организме.