Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться?

Время от времени чувство сонливости настигает многих, особенно после трудного дня и это нормально. Но почему она возникает и когда следует бежать к врачу, если такое состояние мешает заниматься привычными делами? Алексей Малков, сомнолог:

Если пациент недосыпает, жалуется на неудовлетворенность сном, он спит достаточное количество времени, но сон его не устраивает, не удовлетворен, либо пациент с диссомническими нарушениями, то есть нарушение входа в сон, он не может уснуть, либо он просыпается в течение ночи.

Это тот самый тревожный звоночек. Сонливость – состояние, которое может указывать на усталость. Беспокоиться о таком нарушении надо, когда желание поспать возникает из ниоткуда. Алексей Малков:

Также состояние хронической сонливости или синдрома хронической усталости – это тоже является состоянием астении – это может быть связано с различными патологиями в человеческом организме: синдром хронической интоксикации, нарушение биохимического состава крови.

И храпит, и сопит, и присвистывает – это именно о синдроме обструктивного апноэ сна. Такая распространенная патология характеризуется храпом и беспокойным сном. Сергей Сенецкий, врач общей практики:

Во время сна перекрываются дыхательные пути и от этого человек не может полностью погрузиться в глубокий сон. Мозгу нужно разбудить тело, чтобы кислород мог попасть в организм человека, и чтобы углекислый газ смог выйти из него.

И рад бы не спать, да сон одолел. Иногда причины сонливости кроются не только в недостатке отдыха и перенесенных заболеваний. Алексей Малков:

Такое же может быть связано с дефицитом различных микроэлементов, чаще всего это магний. Вследствие нарушений работы сердца – это натрий и калий. Дефицит витаминов тоже может сказываться на этом состоянии.

Сон дороже любого лекарства, им не стоит пренебрегать. Такие тонизирующие напитки как кофе, чай и энергетики лишь истощают организм и не дают заряд энергии на длительное время. А дневной сон может помочь прийти в себя, только если он будет непродолжительным. Алексей Малков:

Один час дневного сна забирает порядка трех часов ночного сна, соответственно, может вызвать дефицит ночного сна или трудное засыпание.