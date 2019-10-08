В Беларуси изменены правила прохождения медосмотров

Новости Беларуси. В Беларуси сокращен перечень противопоказаний по здоровью для некоторых сфер деятельности. Минздрав изменил правила прохождения медосмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ранее люди со слабым слухом не могли управлять погрузчиком. К работе на высоте не допускали и тех, кто перенес, например, инфаркт.

Ирина Киреева, начальник управления Министерства здравоохранения Беларуси:

Медицинские работники к нам обращались и говорили, что при каких-то заболеваниях и состояниях возможно допустить пациента к труду, есть возможность компенсации лекарственными средствами, есть возможность компенсации его заболевания техническими средствами. Кроме того, медицинская наука не стоит на месте. Мы разрабатываем новые методики, методы лечения тех или иных заболеваний. Пациенты выходят на стойкую ремиссию этих заболеваний и могут работать.