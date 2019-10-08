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В Беларуси изменены правила прохождения медосмотров

08 октября 2019 14:40
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Новости Беларуси. В Беларуси сокращен перечень противопоказаний по здоровью для некоторых сфер деятельности. Минздрав изменил правила прохождения медосмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменены правила прохождения медосмотров-1

Так, ранее люди со слабым слухом не могли управлять погрузчиком. К работе на высоте не допускали и тех, кто перенес, например, инфаркт.

В Беларуси изменены правила прохождения медосмотров-4

В Беларуси изменены правила прохождения медосмотров-6

Ирина Киреева, начальник управления Министерства здравоохранения Беларуси:
Медицинские работники к нам обращались и говорили, что при каких-то заболеваниях и состояниях возможно допустить пациента к труду, есть возможность компенсации лекарственными средствами, есть возможность компенсации его заболевания техническими средствами. Кроме того, медицинская наука не стоит на месте. Мы разрабатываем новые методики, методы лечения тех или иных заболеваний. Пациенты выходят на стойкую ремиссию этих заболеваний и могут работать.

В Беларуси изменены правила прохождения медосмотров-9

Теперь медосмотры будут проводить врачи общей практики. Отныне проходить их нужно реже, а на приеме учтут историю заболеваемости за последние полгода.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Ирина Киреева # Фотофакт

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