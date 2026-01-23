ГТК: польский перевозчик намеренно не указал в документах часть ветпрепаратов при ввозе в ЕАЭС

В пункте пропуска «Каменный Лог» гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ветеринарных препаратов на территорию Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовик польского перевозчика прибыл из Литвы. При досмотре инспекторы обнаружили, что в документах намеренно не указана часть товара.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:

Порядка 75 тысяч рублей попытались сэкономить при ввозе на территорию Евразийского экономического союза ветеринарных препаратов, намеренно не указав в документах часть из них. Препараты перемещались в грузовике польского перевозчика, прибывшем из Литвы в пункт пропуска «Каменный Лог». При досмотре грузового отсека и проверке товаросопроводительных документов гродненские таможенники установили, что незаконно ввозится 400 упаковок стоимостью более 250 тысяч рублей.

Часть из них фактически превышала указанное в документах количество, а часть и вовсе не была заявлена. В отношении польского перевозчика Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Санкция предусматривает штраф до 75 тысяч рублей, а также обязательную уплату недостающих платежей. Таможенные органы напоминают: любые попытки сокрытия товаров при пересечении границы неизбежно выявляются и влекут серьезные последствия.