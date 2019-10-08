«Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые». Почему так важно делать прививку от гриппа

Легче предупредить, чем лечить. В Беларуси стартовала прививочная кампания. Каких вирусов нам стоит опасаться в этом году? Как грамотно предотвратить болезнь? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Екатерина Хомченко. Вакцинация началась. От чего и для чего нужно прививаться? Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В Минске началась кампания вакцинации против гриппа. На текущий момент уже привито более 41 тысячи граждан. До какого периода можно прививаться, чтобы успела сработать вакцина? Екатерина Хомченко:

Для того, чтобы выработался иммунитет, необходимо порядка двух-трех недель, поэтому желательно привиться до начала декабря.

Говорят, что ожидаются каких-то два новых штамма гриппа. Сколько их бывает и чего мы ждем? Екатерина Хомченко:

Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые. Это штамм вируса гриппа А, ранее не циркулировавший так широко, поэтому иммунитет у населения еще не сформирован. И штамм вируса гриппа B, который ранее циркулировал. Куда обратиться, чтобы привиться? Екатерина Хомченко:

Привиться в Минске можно как на платной, так и на бесплатной основе. В первую очередь необходимо обратиться в амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту своего проживания либо в медицинский центр.

В любом случае перед проведением вакцинации необходим осмотр врача, который даст разрешение на прививку. Решение по проведению вакцинации принимает врач с учетом индивидуальных особенностей организма человека, наличием хронических заболеваний и текущим состоянием на данный момент. Каким категориям граждан обязательно нужно делать прививки? Кому можно рассчитывать на бесплатные прививки? Екатерина Хомченко:

В первую очередь это медицинские работники, это школьники, дети, которые посещают детские дошкольные учреждения, также лица, которые занимаются жизнеобеспечением города, а также педагоги, как школ средних и высших учебных заведений. Также следует отметить группу риска, у которой отмечаются неблагоприятные последствия после перенесенного заболевания, – это дети и взрослые с хроническими заболеваниями, беременные, дети от шести месяцев до трех лет, а также взрослые старше 65 лет.

Почему необходимо делать прививку? Екатерина Хомченко:

К сожалению, очень часто путают заболевания гриппом и ОРВИ. Когда после прививки отмечают у себя недомогание, проявление простудных заболеваний, очень часто грешат и говорят: «Я же привился, но, к сожалению, заболел». На самом деле ОРВИ могут вызывать более трехсот вирусов, а основания цель вакцинации – это защита от заболевания гриппом, предотвращение развития достаточно серьезных осложнений, которые также могут развиваться после перенесения заболевания гриппом.