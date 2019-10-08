«Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые». Почему так важно делать прививку от гриппа
Легче предупредить, чем лечить. В Беларуси стартовала прививочная кампания. Каких вирусов нам стоит опасаться в этом году? Как грамотно предотвратить болезнь?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Екатерина Хомченко.
Вакцинация началась. От чего и для чего нужно прививаться?
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В Минске началась кампания вакцинации против гриппа. На текущий момент уже привито более 41 тысячи граждан.
До какого периода можно прививаться, чтобы успела сработать вакцина?
Екатерина Хомченко:
Для того, чтобы выработался иммунитет, необходимо порядка двух-трех недель, поэтому желательно привиться до начала декабря.
Говорят, что ожидаются каких-то два новых штамма гриппа. Сколько их бывает и чего мы ждем?
Екатерина Хомченко:
Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые. Это штамм вируса гриппа А, ранее не циркулировавший так широко, поэтому иммунитет у населения еще не сформирован. И штамм вируса гриппа B, который ранее циркулировал.
Куда обратиться, чтобы привиться?
Екатерина Хомченко:
Привиться в Минске можно как на платной, так и на бесплатной основе. В первую очередь необходимо обратиться в амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту своего проживания либо в медицинский центр.
В любом случае перед проведением вакцинации необходим осмотр врача, который даст разрешение на прививку. Решение по проведению вакцинации принимает врач с учетом индивидуальных особенностей организма человека, наличием хронических заболеваний и текущим состоянием на данный момент.
Каким категориям граждан обязательно нужно делать прививки? Кому можно рассчитывать на бесплатные прививки?
Екатерина Хомченко:
В первую очередь это медицинские работники, это школьники, дети, которые посещают детские дошкольные учреждения, также лица, которые занимаются жизнеобеспечением города, а также педагоги, как школ средних и высших учебных заведений. Также следует отметить группу риска, у которой отмечаются неблагоприятные последствия после перенесенного заболевания, – это дети и взрослые с хроническими заболеваниями, беременные, дети от шести месяцев до трех лет, а также взрослые старше 65 лет.
Почему необходимо делать прививку?
Екатерина Хомченко:
К сожалению, очень часто путают заболевания гриппом и ОРВИ. Когда после прививки отмечают у себя недомогание, проявление простудных заболеваний, очень часто грешат и говорят: «Я же привился, но, к сожалению, заболел». На самом деле ОРВИ могут вызывать более трехсот вирусов, а основания цель вакцинации – это защита от заболевания гриппом, предотвращение развития достаточно серьезных осложнений, которые также могут развиваться после перенесения заболевания гриппом.
Если человек привился и почувствовал какое-то недомогание, это нормальная реакция организма?
Екатерина Хомченко:
После проведения вакцинации в первые три дня возможно развитие поствакцинальной реакции. Это нормальная реакция организма на введение иммунобиологического лекарственного препарата. Возможно покраснение в месте инъекции, может быть незначительный подъем температуры, а также недомогание. Данные симптомы, как правило, проходят в течение одного-двух дней.