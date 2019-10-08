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«Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые». Почему так важно делать прививку от гриппа

08 октября 2019 08:07
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Легче предупредить, чем лечить. В Беларуси стартовала прививочная кампания. Каких вирусов нам стоит опасаться в этом году? Как грамотно предотвратить болезнь?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Екатерина Хомченко.

Вакцинация началась. От чего и для чего нужно прививаться?

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В Минске началась кампания вакцинации против гриппа. На текущий момент уже привито более 41 тысячи граждан.

До какого периода можно прививаться, чтобы успела сработать вакцина?

Екатерина Хомченко:
Для того, чтобы выработался иммунитет, необходимо порядка двух-трех недель, поэтому желательно привиться до начала декабря.

«Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые». Почему так важно делать прививку от гриппа-1

Говорят, что ожидаются каких-то два новых штамма гриппа. Сколько их бывает и чего мы ждем?

Екатерина Хомченко:
Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые. Это штамм вируса гриппа А, ранее не циркулировавший так широко, поэтому иммунитет у населения еще не сформирован. И штамм вируса гриппа B, который ранее циркулировал.

Куда обратиться, чтобы привиться?

Екатерина Хомченко:
Привиться в Минске можно как на платной, так и на бесплатной основе. В первую очередь необходимо обратиться в амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту своего проживания либо в медицинский центр.

«Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые». Почему так важно делать прививку от гриппа-4

В любом случае перед проведением вакцинации необходим осмотр врача, который даст разрешение на прививку. Решение по проведению вакцинации принимает врач с учетом индивидуальных особенностей организма человека, наличием хронических заболеваний и текущим состоянием на данный момент.

Каким категориям граждан обязательно нужно делать прививки? Кому можно рассчитывать на бесплатные прививки?

Екатерина Хомченко:
В первую очередь это медицинские работники, это школьники, дети, которые посещают детские дошкольные учреждения, также лица, которые занимаются жизнеобеспечением города, а также педагоги, как школ средних и высших учебных заведений. Также следует отметить группу риска, у которой отмечаются неблагоприятные последствия после перенесенного заболевания,  это дети и взрослые с хроническими заболеваниями, беременные, дети от шести месяцев до трех лет, а также взрослые старше 65 лет.

«Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые». Почему так важно делать прививку от гриппа-7

Почему необходимо делать прививку?

Екатерина Хомченко:
К сожалению, очень часто путают заболевания гриппом и ОРВИ. Когда после прививки отмечают у себя недомогание, проявление простудных заболеваний, очень часто грешат и говорят: «Я же привился, но, к сожалению, заболел». На самом деле ОРВИ могут вызывать более трехсот вирусов, а основания цель вакцинации – это защита от заболевания гриппом, предотвращение развития достаточно серьезных осложнений, которые также могут развиваться после перенесения заболевания гриппом.

«Ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса, два из них новые». Почему так важно делать прививку от гриппа-10

Если человек привился и почувствовал какое-то недомогание, это нормальная реакция организма?

Екатерина Хомченко:
После проведения вакцинации в первые три дня возможно развитие поствакцинальной реакции. Это нормальная реакция организма на введение иммунобиологического лекарственного препарата. Возможно покраснение в месте инъекции, может быть незначительный подъем температуры, а также недомогание. Данные симптомы, как правило, проходят в течение одного-двух дней. 

# Прививки # Здоровье # Екатерина Хомченко # Фотофакт

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