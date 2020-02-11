Введение врачей общей практики в Беларуси. Как оно отразилось на пациентах?

Новости Беларуси. От участковых – к врачам общей практики. На новый формат работы уже перешли 74 % участковых врачей амбулаторно-поликлинической системы Беларуси. А к концу 2020 года доктора-универсалы полностью заменят участковых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристина Протосовицкая отправилась туда, где новый подход в работе уже освоили и успешно практикуют.

Для Ольги Игнатюк роль врача общей практики не нова. Здесь начали работать по схеме «один за всех» еще в 2012-м, когда въехали в новенькое здание амбулатории, оснащенное по сельским меркам до зубов. В распоряжении даже собственная лаборатория. Не просто терапевт, а и хирург, и лор, и эндокринолог, и невролог. В сельской местности – обязательно еще педиатр. Четыре месяца переподготовки, и полномочия Ольги расширились.

Ольга Игнатюк, заведующая Тюхиничской сельской врачебной амбулаторией, врач общей практики:

Если пришел человек с лор-патологией, у него пробки ушные, мы теперь можем их спокойно вымыть. Если пришел с хирургической патологией, фурункул, мы его спокойно берем и вскрываем.

С 2018 года к Ольге присоединилась команда врача общей практики – помощник и медсестра. Ирина Остапук работала фельдшером-акушером, общий стаж более 15 лет. Раньше отвечала за тысячу пациентов, сейчас как помощник врача ведет на сотню больше. Признается: эффективность связки «врач – помощник» почувствовали сразу.

Ирина Остапук, помощник врача общей практики Тюхиничской сельской врачебной амбулатории:

Пациент лишний раз не ходил и не сидел в очереди к врачу. Если ему нужно направление на общеклиническое исследование, он может его выписать либо у меня, либо у медсестры, то есть к врачу ему сидеть не нужно.

В распоряжении врача общей практики компьютер, где хранится полная информация о предыдущих результатах обследования пациента. А еще в несколько кликов проходит запись на прием. Ежедневно за помощью к врачу общей практики здесь обращаются от 20 до 100 человек.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Врачебный участок – это целых 11 километров. Тюхиническая амбулатория обслуживает шесть деревень Брестского района и заботится о 4 000 пациентах.

Нагрузка на одного специалиста на селе – 1300 пациентов, в городе эта цифра выше – 1500. От терапевтов к «мастерам на все руки» переходят поэтапно. Каждое рабочее место оснащается с учетом новых навыков.

Евгений Копылец, главный врач Брестской городской больницы № 2:

То оснащение, которое имеют сегодня врачи общей практики, оно, конечно, мобильно. Это офтальмоскоп, неврологические молоточки, измеритель внутриглазного давления, электрокардиографы.