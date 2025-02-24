Европейцы недовольны проводимой их странами политикой. Еврочиновники по указке американских кураторов готовы увеличивать военные траты, забирая при этом деньги с важнейших социальных статей расхода. Так, в Мадриде прошла многотысячная акция протеста против сокращения финансирования образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за недостатка средств в колледжах и университетах ежегодно уменьшается количество учебных мест, а низкие зарплаты заставляют преподавателей уходить из профессии. Причем проблема уже распространилась и на государственные школы. Для того, чтобы дать качественное образование детям, испанцы вынуждены отдавать их в частные учебные заведения, что многим не по карману. Демонстранты призвали правительство думать о будущем страны, и вместо того, чтобы тратить громадные суммы на вооружение, их нужно направить на такие сферы как образование и здравоохранение.