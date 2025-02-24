Все ближе к Гретцки. Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон»

В игре, прошедшей в Вашингтоне, капитан россиян Александр Овечкин сделал хет-трик, забив на 29-й, 39-й и 58-й минутах. Голами за «Кэпиталз» также отличились Том Уилсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и Дилан Строум. У «Эдмонтона» голами отметились Леон Драйзайтль, Райн Ньюджент-Хопкинс и Джефф Скиннер.

В матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал верх над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 7:3. Об этом пишет РИА Новости.

Овечкин прервал двухматчевую безголевую серию, нанеся девять ударов за 16,5 минут. С 46 очками в 41 игре в этом сезоне 39-летний нападающий занимает вторую строчку в НХЛ по количеству матчей с участием двух и более голов, отставая лишь от Гретцки.

В карьере у Овечкина 32 хет-трика, что стало пятым показателем в истории НХЛ, он равен Эспозито и отстает от рекорда Гретцки (50). Столичные «Кэпиталз» лидируют в Столичном дивизионе с 84 очками, а «Ойлерз» с 72 очками занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе.

Общее число голов Овечкина в лиге – 882, что ставит его на второе место в списке лучших игроков за всю историю после 894 голов Гретцки.