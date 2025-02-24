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Генконсул Оранский: взрыв прогремел в Марселе на территории консульства РФ

24 февраля 2025 09:17
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Как заявил генеральный консул Станислав Оранский в своем интервью изданию Marseillaise, взрыв в Марселе прогремел не рядом с российским консульством, как сообщали СМИ, а на его территории. Об этом пишет РИА Новости.

Генконсул Оранский: взрыв прогремел в Марселе на территории консульства РФ-1

Фото: pixabay

Ранее же сообщалось о взрыве возле дипмиссии и о работе 30 пожарных на месте инцидента. Генконсул уточнил, что на территории консульства прибыли спасатели из марсельского батальона морской пехоты.

По данным газеты, пострадавших нет.

# Взрыв

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