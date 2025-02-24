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Польшу поймали на воровстве денег у ЕС, выделенных на помощь Украине

24 февраля 2025 08:53
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В ЕС разгорается скандал, главным героем которого стала Польша. Варшаву обвиняют в том, что она разворовала средства, выделенные Евросоюзом на помощь Украине. А это около 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польшу поймали на воровстве денег у ЕС, выделенных на помощь Украине-2

Деньги «испарились» еще во время правления партии «Право и справедливость». По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, при закупках генераторов польскими компаниями были вскрыты факты завышения цен, грубое нарушение правил конкуренции. В результате оборудование было плохого качества и не попало в Украину. Таким незаконным способом было получено более 90 миллионов евро, которые были потрачены на выборы. В Еврокомиссии уже заявили, что потребуют от Польши возместить ущерб и вернуть деньги в бюджет ЕС.

# Международная политика # Польша

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