Летевший из США в Индию самолёт экстренно совершил посадку из-за сообщения о бомбе на борту

Чрезвычайное происшествие прервало рейс самолета американской авиакомпании. Лайнер следовал из Нью-Йорка в Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж получил сообщение о бомбе на борту и совершил экстренную посадку в Риме. Самолет приземлялся в сопровождении истребителей итальянских ВВС. Его отбуксировали на запасную полосу. Всех пассажиров вместе с багажом погрузили в автобусы и провели дополнительный досмотр. После многочасовой проверки оказалось, что сообщение ложное.