Прямой эфир

Летевший из США в Индию самолёт экстренно совершил посадку из-за сообщения о бомбе на борту

24 февраля 2025 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чрезвычайное происшествие прервало рейс самолета американской авиакомпании. Лайнер следовал из Нью-Йорка в Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летевший из США в Индию самолёт экстренно совершил посадку из-за сообщения о бомбе на борту-2

Экипаж получил сообщение о бомбе на борту и совершил экстренную посадку в Риме. Самолет приземлялся в сопровождении истребителей итальянских ВВС. Его отбуксировали на запасную полосу. Всех пассажиров вместе с багажом погрузили в автобусы и провели дополнительный досмотр. После многочасовой проверки оказалось, что сообщение ложное. 

# Авария # Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
Akşam: Зеленский может попросить убежища в Турции
24 февраля 2025 08:10

Akşam: Зеленский может попросить убежища в Турции

FT: Зеленский накричал на министра финансов США во время его визита в Киев
24 февраля 2025 07:54

FT: Зеленский накричал на министра финансов США во время его визита в Киев

Состояние папы Римского Франциска остается критическим
24 февраля 2025 07:44

Состояние папы Римского Франциска остается критическим