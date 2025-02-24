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ХАМАС готовы освободить больше заложников, чем предусмотрено текущим соглашением

24 февраля 2025 08:21
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ХАМАС готов освободить больше заложников, чем предусмотрено текущим соглашением о прекращении огня в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС готовы освободить больше заложников, чем предусмотрено текущим соглашением -2

Об этом сообщили власти Израиля. Руководство движения заинтересовано, чтобы сделка продолжалась. Тогда сектор начнет получать больше гуманитарной помощи и строительной техники. Тем самым ХАМАС собирается заручиться большей поддержкой населения.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика

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