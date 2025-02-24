ХАМАС готовы освободить больше заложников, чем предусмотрено текущим соглашением

ХАМАС готов освободить больше заложников, чем предусмотрено текущим соглашением о прекращении огня в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ХАМАС готов освободить больше заложников, чем предусмотрено текущим соглашением о прекращении огня в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили власти Израиля. Руководство движения заинтересовано, чтобы сделка продолжалась. Тогда сектор начнет получать больше гуманитарной помощи и строительной техники. Тем самым ХАМАС собирается заручиться большей поддержкой населения.