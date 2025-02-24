Захарова: взрывы у здания генконсульства РФ в Марселе похожи на теракт

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, взрывы у здания российского генконсульства в Марселе похожи на теракт, сообщает ТАСС.

Москва требует от Франции тщательного расследования и усиления охраны дипломатических представительств России.

По сообщению телеканала BFMTV, взрыв прогремел недалеко от здания консульства, пострадавших нет, на месте работают около 30 пожарных. Журнал Valeurs Actuelles сообщает, что в сад консульства могли быть брошены два контейнера с горючей смесью, а неподалеку был найден украденный автомобиль.