Врачи запретили Григорию Лепсу петь из-за проблем со здоровьем

Новости России. По требованию врачей певцу пришлось отменить большой гастрольный тур, запланированный на август этого года. На официальном сайте артиста сообщается, что врачи настояли на ограничении концертной деятельности.

Из-за серьезных осложнений на голосовые связки после перенесенной ангины Лепс уже в июне отменил семь концертов. Теперь специалисты делают всё возможное, чтобы избежать хирургического вмешательства: последствия могут быть непредсказуемы.

Сообщение на официальном сайте Григория Лепса:

После осмотра Григория Лепса консилиумом лучших европейских врачей во главе с известным французским врачом-фониатром Жаном Абитболем стало ясно, что диагноз подтверждён, более того, перспективы неясны. Жан Абитболь высказал серьёзные опасения по поводу состояния голосового инструмента и полное недоумение от количества живых концертов. Врачи пытаются максимально избежать оперативного вмешательства, последствия которого непредсказуемы.



Тем не менее, концерты 15 июля в Санкт-Петербурге и 16 июля в Москве состоятся. К слову, концерт в российской столице пройдёт в день рождения Лепса, он будет благотворительным: все средства, собранные от продажи билетов, переведут на счета, открытые для помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Период полного затишья в карьере у Лепса уже был: он стал меньше выступать, а потом вообще внезапно пропал со всех афиш. По радио крутили старые хиты, в газетах одна утка сменялась другой. Никто не знал, что произошло, кроме самых близких. Он пережил год абсолютной тишины: ни одного концерта, ни одной новой песни, белый потолок и больничная койка. Тяжелая болезнь заставила артиста сменить жизненные ориентиры и вести здоровый образ жизни. Он справился. Но на этом испытания не закончились. В тот момент, когда нужно было начинать все начала, певец внезапно потерял голос (смотрите видео).