Во время жары обостряются хронические заболевания. Об этих правилах питания должен знать каждый пожилой человек

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:

Есть люди, у которых есть хронические заболевания, и, к сожалению, в жаркий период они обостряются. Если мы говорим про людей, у которых есть патологии сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы, то есть проблемы с почками, сердцем, здесь оговорка идет больше на водный режим. Если в жаркий период мы должны употреблять в среднем 4-4,5 литра, и там тоже есть определенные формулы, это до 55 миллиграмм на 1 килограмм массы тела – именно в жаркий период. Если мы говорим про обычный, то это 25-30 миллиграмм на 1 килограмм веса, то здесь нужно следить людям с хроническими заболеваниями: сколько, какое количество жидкости они употребляют. Если в обычный период это идет ограничение до 1 литра, то здесь надо увеличивать в связи с тем, что и потоотделение увеличивается, и задержка жидкости может происходить из-за того, что человек мало пьет воды. Поэтому водный режим очень важен. Но если говорить про остальные патологии, то тут нужно обращаться к специалистам: и к валеологам, и к нашим специалистам по ведению здорового образа жизни, которые есть на базе всех столичных поликлиник, которые помогут сформировать вам ваш рацион и ответят на какие-то вопросы.

Завтракать лучше рано утром. Врач-валеолог о режиме питания летом – подробнее здесь.