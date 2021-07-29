Маленькие дети не всегда могут сказать, что хотят пить. Каким должно быть летнее меню у ребёнка?

Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого самочувствия. О том, как правильно питаться в жаркую погоду, в студии программы «Большой город» рассказала руководитель Минского городского центра здоровья врач-валеолог Снежана Кавриго. Юлия Алексеюк, ведущая:

Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть в жару. Результат в таких случаях оказывается неутешительным, а ведь этого легко можно избежать и чувствовать себя в течение всего дня бодрыми и активными. Как это сделать?

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:

Сейчас очень много вопросов задают по тому, подходит ли мне этот продукт или не подходит, потому что в любой период года, в том числе и в жаркий период, у людей обостряются какие-то хронические заболевания, и они связывают это именно со своей какой-то хроникой. На самом деле я как специалист по рациональному питанию могу сказать, что порой не только хроническое заболевание может дать какие-то побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Есть такое понятие, как пищевая непереносимость определенных продуктов – это не пищевая аллергия, это именно непереносимость. Это говорит о том, что, возможно, в данный период ферменты работают не так, как положено. Целесообразно сделать анализ на пищевую непереносимость продуктов для того, чтобы узнать, в данный период какие продукты нужно ограничить, сидеть какой-то период (3-6 месяцев) на такой щадящей диете. Мы убираем какой-то продукт, который не подходит. Убираем из рациона – ферментативная система отдыхает, и через какой-то определенный период человек может употреблять этот продукт. Юлия Алексеюк:

Какие есть особенности питания у детей в жаркий период?