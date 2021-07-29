Маленькие дети не всегда могут сказать, что хотят пить. Каким должно быть летнее меню у ребёнка?
Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого самочувствия. О том, как правильно питаться в жаркую погоду, в студии программы «Большой город» рассказала руководитель Минского городского центра здоровья врач-валеолог Снежана Кавриго.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть в жару. Результат в таких случаях оказывается неутешительным, а ведь этого легко можно избежать и чувствовать себя в течение всего дня бодрыми и активными. Как это сделать?
Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:
Сейчас очень много вопросов задают по тому, подходит ли мне этот продукт или не подходит, потому что в любой период года, в том числе и в жаркий период, у людей обостряются какие-то хронические заболевания, и они связывают это именно со своей какой-то хроникой. На самом деле я как специалист по рациональному питанию могу сказать, что порой не только хроническое заболевание может дать какие-то побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Есть такое понятие, как пищевая непереносимость определенных продуктов – это не пищевая аллергия, это именно непереносимость. Это говорит о том, что, возможно, в данный период ферменты работают не так, как положено. Целесообразно сделать анализ на пищевую непереносимость продуктов для того, чтобы узнать, в данный период какие продукты нужно ограничить, сидеть какой-то период (3-6 месяцев) на такой щадящей диете. Мы убираем какой-то продукт, который не подходит. Убираем из рациона – ферментативная система отдыхает, и через какой-то определенный период человек может употреблять этот продукт.
Юлия Алексеюк:
Какие есть особенности питания у детей в жаркий период?
Снежана Кавриго:
Дети – это отдельная группа. К сожалению, так происходит, что дети до трех лет не всегда могут сказать, хотят ли они пить. Но здесь нужно наблюдать за состоянием ребенка. Если в обычный день в этот период ребенок себя хорошо ведет и покушал, и все отлично, но заметны какие-то отклонения в привычном поведении, может быть, есть покраснение кожи, либо какая-то повышенная тревожность, тогда восполняем водный режим – это самое важное. Если говорить о питательных веществах, то лето – самый хороший период для того, чтобы вводить в прикорм какие-то новые типичные для нашего региона продукты. Больше отдавать предпочтение морсам, сокам, компотам.
Во время жары обостряются хронические заболевания. Об этих правилах питания должен знать каждый пожилой человек – подробнее здесь.