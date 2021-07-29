Действительно ли в жару нужно пить горячий чай? Вот что думает об этом врач
Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого самочувствия. О том, как правильно питаться в жаркую погоду, в студии программы «Большой город» рассказала руководитель Минского городского центра здоровья врач-валеолог Снежана Кавриго.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Чем лучше всего утолить жажду?
Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:
Здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма человека и его предпочтений. Лучше всего утоляет жажду обычная вода. Чтобы восполнить какие-то потери жидкости и минералов, мы выпивать должны один-два стакана минеральной воды вдобавок нашим привычным 3,5-4 литрам именно в жаркую погоду. Некоторые говорят о том, что не хочу пить, очень сложно заставить и как заставить свой организм. Здесь нужно себя обмануть, свой взгляд и свое ощущение. Добавить в воду лимон, если у вас нет повышенной кислотности, можно добавить мяту, насытить этот стакан или кувшин с водой какими-то яркими красками.
Юлия Алексеюк:
На улицах столицы есть много торговых точек, в которых продаются квас и другие прохладительные напитки. Нужно ли к ним относиться с осторожностью?
Снежана Кавриго:
Нужно относиться с осторожностью именно к напиткам, которые содержат большое количество сахара. Квас тоже не является исключением. Поэтому один-два стаканчика можно приобрести, а все остальное – это будет уже перебор по сахару в течение дня.
Юлия Алексеюк:
Что касается напитков, которые содержат сахар?
Снежана Кавриго:
По газированным напиткам отдельный разговор. Один стакан любой сладкой газированной воды содержит шесть-семь кусочков сахара, как правило. Это наша с вами дневная норма потребления сахара, поэтому это чревато последствиями, в том числе они усиливают жажду за счет того, что мы с вами перебираем и сахара, и газа. Газированная вода увеличивает потребление, вы еще больше начнете хотеть пить, поэтому не советуем, лучше даже исключить.
Юлия Алексеюк:
Что касается температуры потребляемой жидкости, в некоторых странах пьют горячий чай, а нашим жителям кажется: ну как можно пить горячее, и так на улице жарко. Что вы посоветуете?
Снежана Кавриго:
Если говорить про температурный режим, то лучше температура воды, которая соответствует температуре тела. Вода комнатной температуры – это оптимум. Но у каждого человека есть свои индивидуальные ощущения. Если вам хочется горячего чая и вы знаете, что он вам поможет, охладит вас, то почему бы и нет? Если говорить про традиции, то в некоторых странах есть традиция пить горячий кофе. Мне тоже часто задают такой вопрос: можно ли горячий кофе в жаркий период? Если уходить с традиции потребления этого напитка, в тех странах, где горячий кофе – традиция, там дают с кофе обязательно стакан воды. Если уж так нужно или вам очень хочется выпить чашечку кофе, то запиваем стаканом обычной воды комнатной температуры.
Юлия Алексеюк:
А можно ли перейти вообще на питьевой режим? Сейчас популярны разные смузи, соки. Что вы думаете?
Снежана Кавриго:
Если говорить, что лучше – наш обычный рацион либо питьевые режимы, – то я бы сказала, что можно, но не так часто. Потому что есть такое понятие, как перевариваемая способность пищи. Наш организм теряет калории в том числе, чтобы переварить твердую пищу. Если это с точки зрения уменьшения массы тела, то это нежелательно, наоборот, если вы вернетесь после такого режима, то произойдет набор массы, и в скором времени все потерянное вернется. Если вам хочется провести своеобразный разгрузочный день на таких продуктах, то, пожалуйста. Вообще, если говорить про разгрузочные дни, лето – это оптимальный период, чтобы разгрузить свой рацион. Но нельзя переходить на такие рационы на неделю-две. Это должен быть один день в течение недели, в жаркий период они наиболее легко проходят. Продукты тоже самые любимые, как правило, выбирают при разгрузочных днях: кто-то выбирает яблоки, кто-то свеклу, кто-то холодник даже. Везде должна быть мера, лучше, если вам будет помогать специалист, который вас на каких-то этапах проконсультировал бы и остановил.
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