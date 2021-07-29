Действительно ли в жару нужно пить горячий чай? Вот что думает об этом врач

Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого самочувствия. О том, как правильно питаться в жаркую погоду, в студии программы «Большой город» рассказала руководитель Минского городского центра здоровья врач-валеолог Снежана Кавриго. Юлия Алексеюк, ведущая:

Чем лучше всего утолить жажду?

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:

Здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма человека и его предпочтений. Лучше всего утоляет жажду обычная вода. Чтобы восполнить какие-то потери жидкости и минералов, мы выпивать должны один-два стакана минеральной воды вдобавок нашим привычным 3,5-4 литрам именно в жаркую погоду. Некоторые говорят о том, что не хочу пить, очень сложно заставить и как заставить свой организм. Здесь нужно себя обмануть, свой взгляд и свое ощущение. Добавить в воду лимон, если у вас нет повышенной кислотности, можно добавить мяту, насытить этот стакан или кувшин с водой какими-то яркими красками. Юлия Алексеюк:

На улицах столицы есть много торговых точек, в которых продаются квас и другие прохладительные напитки. Нужно ли к ним относиться с осторожностью? Снежана Кавриго:

Нужно относиться с осторожностью именно к напиткам, которые содержат большое количество сахара. Квас тоже не является исключением. Поэтому один-два стаканчика можно приобрести, а все остальное – это будет уже перебор по сахару в течение дня.

Юлия Алексеюк:

Что касается напитков, которые содержат сахар? Снежана Кавриго:

По газированным напиткам отдельный разговор. Один стакан любой сладкой газированной воды содержит шесть-семь кусочков сахара, как правило. Это наша с вами дневная норма потребления сахара, поэтому это чревато последствиями, в том числе они усиливают жажду за счет того, что мы с вами перебираем и сахара, и газа. Газированная вода увеличивает потребление, вы еще больше начнете хотеть пить, поэтому не советуем, лучше даже исключить. Юлия Алексеюк:

Что касается температуры потребляемой жидкости, в некоторых странах пьют горячий чай, а нашим жителям кажется: ну как можно пить горячее, и так на улице жарко. Что вы посоветуете?

Снежана Кавриго:

Если говорить про температурный режим, то лучше температура воды, которая соответствует температуре тела. Вода комнатной температуры – это оптимум. Но у каждого человека есть свои индивидуальные ощущения. Если вам хочется горячего чая и вы знаете, что он вам поможет, охладит вас, то почему бы и нет? Если говорить про традиции, то в некоторых странах есть традиция пить горячий кофе. Мне тоже часто задают такой вопрос: можно ли горячий кофе в жаркий период? Если уходить с традиции потребления этого напитка, в тех странах, где горячий кофе – традиция, там дают с кофе обязательно стакан воды. Если уж так нужно или вам очень хочется выпить чашечку кофе, то запиваем стаканом обычной воды комнатной температуры. Юлия Алексеюк:

А можно ли перейти вообще на питьевой режим? Сейчас популярны разные смузи, соки. Что вы думаете?