Очень важен срок годности. Какие продукты лучше не покупать во время жары?

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:

Есть три категории продуктов: особо скоропортящиеся, скоропортящиеся и продукты, которые можно употреблять до 30 суток. Здесь нужно обращать внимание на состав продукта, который вы собираетесь употребить. Особое внимание нужно уделить таким продуктам, как торты, пирожные, которые содержат различные взбитые крема. Они относятся к особо скоропортящимся, их срок годности не должен превышать шесть часов. К сожалению, все кондитерские изделия мы должны либо употреблять в течение шесть часов, либо не кушать в принципе. Если говорить, на что еще нужно обратить внимание, то это салаты различные. Там в определенный период – до 18 часов – нужно употребить. Все субпродукты, заливные, приготовленные на скорую руку, правильно храним. Лучше всего хранить в холодильнике, не забывать про маркировку приготовления продукции. На кухне у вас все должно быть отсортировано. Если мы приобретаем продукцию в магазине, там, как правило, все фиксируется, смотрится. Для себя, чтобы взять на вооружение, там можно прочитать, какой срок хранения продуктов, на упаковке все написано. Хочу обратить внимание, что ни в коем случае нельзя покупать продукты, которые продаются с рук в местах несанкционированной торговли. Тем более в жаркий период. Это чревато очень серьезными последствиями, потому что можно приобрести маленький кусочек сала и слечь вплоть до того, что попасть в больницу. Нужно проверять и отдавать себе отчет. Все-таки вы несете ответственность порой не только перед собой, но и перед членами вашей семьи.