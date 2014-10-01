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Вегетарианство: стоит ли навсегда отказываться от мяса, и чем его можно заменить?

01 октября 2014 09:56
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«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты» – эту фразу чаще всего можно услышать от вегетарианцев. Тысячелетиями приверженцы философских школ в Индии практиковали образ жизни. И называли такую диету «индийской».  В середине 19-го века английские колонизаторы привезли из Индии новые учения - так возникло первое вегетарианское общество, распространившее свою идею по всему миру.

Врачи утверждают – без мяса нельзя прожить двум категориям людей: женщинам репродуктивного возраста и детям. Отсутствие белка животного происхождения негативно влияет на их здоровье.

Сегодня самая «вегетарианская» страна в Европе – Италия. Около десяти процентов населения не употребляют в пищу мясо. Но для нашей страны такая диета невозможна.

Каждый вегетарианец должен внимательно следить за состоянием своего здоровья. И при первых признаках ослабления иммунитета – немедля обращаться к специалисту за помощью.

А людям, которые ведут активный образ жизни и вовсе нельзя обойтись без сбалансированного питания.  Иначе силы будут покидать еще в начале тренировки.

Готовить на ужин мясо или овощи? Каждый решает сам.  Но, если вы решили перейти на вегетарианское питание, делайте это постепенно.

Помните, что недостаток белков подрывает иммунную и гормональную системы. Их можно получить из пшеницы, бобовых, овощей, фруктов и сои. Кстати, последняя – хорошая альтернатива мясу животных. При постоянном употреблении соесодержащх продуктов можно уменьшить количество холестерина на 10-12  процентов. Помимо этого соевый белок укрепляет кости и сохраняет кальций!

 

# Здоровое питание # Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Полезные советы # Олег Коновалов # Снежана Кавриго

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