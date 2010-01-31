В Узденском районе на базе районной больницы проводят пластические операции

Он мечтал об этом пятнадцать лет. После окончания медуниверситета Константин Глебко с каждым годом приближался к своей главной цели. Когда объявили набор в белорусскую школу пластической хирургии, долго не думая, подал заявление. Теперь позади — десять операций. Впереди — целый список желающих изменить свое тело.
Константин Глебко, пластический хирург Узденской центральной районной больницы:
Есть уже кандидаты на протезирование молочных желез, на пластику ушей. Пациенту всегда объясняем, что это такое, нужно ли это ему. Потому что изменяется форма тела, изменяются какие-то нюансы.
Первая пациентка Константина Глебко — его коллега. Вика решила избавиться от послеродовых складок на животе. Лекция о возможных последствиях операции, ожидание «решающего дня» и вот он — результат.
Виктория, пациентка:
Живот мой теперь выглядит отлично, мне нравится. Через некоторое время шов станет практически незаметным. Чувство страха было за неделю до операции, а потом исчезло.
А вот Владимир пока в нерешительности: быть или не быть операции. У мужчины — деформация кисти руки.
Владимир, пациент:
Пришел — судьба заставила, руку потянул. Пока обратился только. Насчет операции буду думать. Наверное, да. А что делать?
Протезирование молочных желёз, коррекция ушных раковин, всевозможные подтяжки... Скоро этот довольно внушительный список дополнит липосакция.
Светлана Глебко, заместитель главного врача узденской центральной районной больницы:
У нас все есть, никакого сверхъестественного оснащения не нужно. Нужна операционная, руки, те же самые инструменты, только в другом ракурсе проводится работа.
Шикарная форма тела и изысканные черты лица — прерогатива не только знаменитостей. Сегодня каждый может найти компромисс со своим отражением в зеркале. Ведь красота, получается, уже и не роскошь, а средство самоутверждения.