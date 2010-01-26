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Белорусские и российские ученые будут исследовать уникальные свойства стволовых клеток

26 января 2010 07:45
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Программа рассчитана на три года, и сейчас она — в стадии согласования.

Если ученым удастся на практике реализовать проект, современная медицина выйдет на качественно новый уровень. Ведь стволовые клетки при определенных условиях способны фактически вырастить любой орган — печень, почку и даже сердце.

Игорь Волотовский, академик-секретарь Отделения биологических наук НАН Беларуси:
— Если есть заболевание какого-то дегенеративного характера, если выпадает какая-то функция за счет поврежденного органа, то мы вводим стволовые клетки.... и они сами «находят», куда надо «идти». Это так называемый «хоуминг»-эффект.

# Здоровье

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