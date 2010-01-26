Белорусские и российские ученые будут исследовать уникальные свойства стволовых клеток

Программа рассчитана на три года, и сейчас она — в стадии согласования.

Если ученым удастся на практике реализовать проект, современная медицина выйдет на качественно новый уровень. Ведь стволовые клетки при определенных условиях способны фактически вырастить любой орган — печень, почку и даже сердце.

Игорь Волотовский, академик-секретарь Отделения биологических наук НАН Беларуси:

— Если есть заболевание какого-то дегенеративного характера, если выпадает какая-то функция за счет поврежденного органа, то мы вводим стволовые клетки.... и они сами «находят», куда надо «идти». Это так называемый «хоуминг»-эффект.