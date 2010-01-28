Хирурги ампутировали мужчине левую стопу вместо правой

В результате оплошности врачей 86-летний житель города Кальяо Хорхе Вильянуэва лишился обеих ног.

Пожилой перуанец в течение долгого времени страдал диабетом. По словам дочери пациента Кармен, за медицинской помощью по поводу трофической язвы на правой стопе ее отец обратился 4 января 2010 года. Несмотря на проводимое лечение, состояние больного ухудшалось - к 23 января у него началась гангрена в месте образования трофической язвы.

Сотрудники больницы Сабогаль приняли решение выполнить ампутацию стопы. Однако по ошибке хирурги сначала удалили мужчине левую стопу. На следующий день пожилому пациенту пришлось перенести еще одну ампутацию, в результате которой он лишился правой стопы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Washington Post.