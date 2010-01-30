Быть или не быть очередной эпидемии гриппа?

Конец января - начало февраля в Беларуси - сезон, когда люди чаще простужаются и болеют гриппом.

Вирус гриппа – самый изученный, но и самый непредсказуемый, так как постоянно мутирует, говорят эпидемиологи. При этом отмечают: с каждым годом гриппом болеют все меньше белорусов. Это – результат прививочных кампаний.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мало болеют гриппом — порядка нескольких процентов. Отмечается то, что, благодаря прививке, если человек и заболевает, то переносит грипп в более легкой форме.

Эпидемиологи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ в начале февраля. Если эпидемия и произойдет, поликлиники примут всех больных. Даже мнимых.

Елена Кошелевич, терапевт поликлиники № 6 Минска:

Бывали случаи, когда люди возвращались с плохим самочувствием даже после того, как им закрывали больничный. Поэтому лишний раз мы стараемся продлить больничный. Больные этим пользуются, симулируют.

Больше чем симулянты терапевта беспокоят те, кто лечатся сами. У этой категории больных самое популярное средство — «горячая кружка». Растворимые порошки быстро снимают симптомы, но и загоняют болезнь вглубь. А это грозит осложнениями. Между тем, аптеки к сезону гриппа уже готовы.

Елена Алексейчик, заместитель заведующего аптекой №22 Минска:

«Гребут» – сейчас такого понятия нет. Люди покупают лекарства по необходимости. Все завезли, все есть — ноябрь и декабрь прошлого года были хорошим уроком.

Пока в Беларуси заболеваемость ОРВИ не носит характера эпидемии. Медики чаще регистрируют обычную простуду. Эпидемия гриппа может миновать из-за сильных морозов, считают в Минздраве.