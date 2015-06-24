В теле 11-летней школьницы из Новороссийска больше года жил неизвестный паразит

Новости России. Больше года в животе 11-летней школьницы жил паразит, похожий на редкую рыбу. О страшной истории, произошедшей в одной российской семье, рассказывают средства массовой информации.



Светлана, мама девочки («Российской газете»):

До начала нынешнего года наша Саша была практически здоровым ребенком. Но в январе у нее внезапно вздулся живот, появилась отечность. Сначала дочку положили в больницу Новороссийска, потом перевели в Краснодар, где подтвердили диагноз – аутоиммунный гепатит, приведший к циррозу печени.

Саша никогда не жаловалась на здоровье, но несколько месяцев назад у неё вздулся живот.

Школьница почувствовала себя плохо.



Судя по всему, животное питалось кровью ребёнка и отравляло отходами жизнедеятельности организм девочки.



Каким образом паразит проник в тело девочки – загадка для родителей и для медиков. В экзотических странах Саша никогда не была, разве что год назад, как раз прошлым летом, купалась в местной речке.



LifeNews:

Как рассказывает мать девочки, неделю назад девочка сходила в туалет, после чего родители были просто шокированы. По их словам, вышедшее из ребёнка неопознанное существо сразу же отвезли в лабораторию, которая занимается исследованием гельминтов. Специалисты так и не смогли точно установить вид существа, которое родители Саши привезли на исследование.

По словам мамы, сейчас ребенка готовят к транспортировке в Москву.

Светлана, мама девочки:

Уже получено подтверждение из Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Минздрава России, где ждут нашу Сашу. Сейчас решается вопрос с транспортировкой.



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Женщина обратилась к врачам сама. Жалоба заключалась в затруднённом дыхании, преимущественно с правой стороны. Остаётся неясным, как инородное тело могло проникнуть в организм женщины. Как отмечают оториноларингологи, «предмет попал в нос пациентки, когда ей было несколько месяцев. Это подтверждается и количеством солей и органических элементов, которые со временем образовали вокруг пуговицы ринолит. Подробнее здесь.