В причинах отравления белорусских детей в Болгарии разобраться не могут до сих пор

Чтобы отдых вышел боком, необязательно ехать далеко. Традиционно летом горячая пора у инфекционистов, травматологов и спасателей. И чаще всего дело упирается в банальную беспечность.

- Дочка кушала на даче ягоды все подряд, которые созрели: малина, клубника, черная смородина, даже горох. Даже не знаю, может, муха посидела на какой-то ягодке.

Итог для Маши — два дня домашнего сухого пайка из активированного угля. Спасать ситуацию пришлось уже в больнице с помощью капельницы. Пищевое отравление опасно как раз обезвоживанием. Температура у ребенка может подняться до 39 градусов. Вот такое дело вкуса. И выбор, который многие родители до сих пор делают в пользу инфекции.

Елена Васильева, заведующий инфекционным отделением №3 УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»:

Некоторые мамы говорят, что вкус клубники меняется от мытья, но всё-таки стоит подумать и о безопасности и здоровье собственного ребенка.

Елена Васильева хоть и работает с детьми, уверена — в обход правил гигиены на больничную койку может попасть любой взрослый. И вообще, чем выше температура на улице, тем опаснее любая еда. К слову, среди продуктов питания тоже есть свои лидеры категории риска.

Сырки, кефир, молоко, творог — аналогии этих товаров с «белым золотом», на самом деле не всегда приятны. Ведь если такой продукт блестит, или, тем более желтеет, значит, несет в себе уже не пользу. А реальную угрозу здоровью. Так что летом в магазине — особая техника безопасности закупок. Во-первых: смотрим на этикетку.

Ольга Миронова, заведующая универсамом:

На любой продукции есть дата изготовления, конечный срок. То есть, в эти сроки изготовитель и предприятие торговли гарантируют качество.

Однако, бывают случаи, когда такая гарантия действует, что называется, «до кассы». Тот факт, что мы купили хороший продукт, совсем не говорит о том, что такой же употребим. Ольга сталкивается с такими пострадавшими чуть ли не каждый день.

Ольга Миронова, заведующая универсамом:

Очень часто люди забывают, что сегодня на улице повышенная температура. Вот, купили продукт, погуляли по другим магазинам, проехали в жарком транспорте, приехали домой, открыли, а оно кислое. Все сразу считают, что это на стадии продажи или приготовления. А очень часто — просто на уровне транспортировки до дома.

Закончиться «пищевая» цепочка от магазина до квартиры может и в больнице. Причем, летом особенно рискуют дети. Эта неделя стала показательной с точки зрения и масштабов, и географии отравлений. Белорусская группа отдыхающих вновь отравились в Болгарии. Это второй случай за один месяц. Тогда причиной была вода. И снова два десятка детей легло под капельницы на курорте. Почему — разобраться не могут до сих пор. Все пробы, взятые в лагере на исследования, оказались чистыми.

Элка Петрова, представитель медицинского центра «Булмедика» (София, Болгария):

Все пробы, которые поступили к нам из станции Бургаса — все они были отрицательными. Вы знаете, по всему Черноморью такая симптоматика — везде одно и то же. Рвота, тошнота, понос. Как вирусная инфекция.

Оксана Бичун, генеральный директор туристического предприятия:

У каждого ребенка, который приезжает, появляется обычно такая слабость. И, учитывая то, что сейчас в Болгарии очень жарко — температура больше сорока градусов — начался, может быть, такой пик.

Представители турфирмы, отправившей детей в эту поездку, тоже подтвердили результаты исследований. Директор сама вылетала в Болгарию во время инцидента. Привезла целый пакет медицинских заключений характера «еда тут не при чем». При всем при этом, симптомы пищевого отравления у детей были. Врачи поставили всех на ноги за два дня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусский аналог болгарской кухни. Молочный суп, курица с кашей и компот. На вопрос «А как у нас?» в детском лагере под Минском предлагают попробовать. Летнее меню здесь тоже корректируют в зависимости от погоды. Сейчас, например, полностью исключили те же сырые молочные продукты. На стол — только в кипяченом виде и в свое время.

Много нюансов работы с детьми и за пределами столовой. Игровые площадки, водоем, лес — попасть в медпункт можно из любого места. Хотя самый распространенный диагноз — головная боль. На самом деле — «кодовый симптом» ребенка, который просто соскучился по дому.

Жанна Николаевна Шихова, медицинская сестра:

Приходят, соскучившись по родителям, просто навещают нас, чтобы мы их пожалели, обняли.

Организовать летний отдых детей — настоящее искусство. Если все по правилам, оно никогда не потребует жертв, исключительно — усилий. Объем сертификатов и допусков для открытия лагеря, действительно, впечатляет.

А вот сочетание двух жидкостей — озерной и алкогольной — стало уже классикой летней опасности в Беларуси. Цнянское водохранилище — одно из самых сложных с точки зрения работы спасателей. В выходной день здесь может собраться столько же людей, сколько и на всех остальных пляжах Минска вместе взятых, так что спасателям приходится брать курс на пляж больше 10 раз в сутки.

В одну из суббот июля здесь насчитали пять тысяч человек. В целях безопасности на Цнянке летом выставляются даже дополнительные посты ОСВОДовцев. Сотрудники просто наблюдают за пляжным контингентом. Пьяных по факту или в перспективе — просят удалиться, зачастую, силами милиции. Всего же с начала лета здесь спасли от верной гибели больше десяти человек. Среди них — восьмилетняя девочка из США, и даже профессиональный пловец.

Георгий Жебровский, начальник спасательной станции «Цнянская»:

Пловец хороший, переплывал это водохранилище великолепно. Просто-напросто плыл назад и, не доплывая метров 20-25 до берега, запутался в траве. Вовремя среагировали мои ребята, его успели спасти.

Водоросли — отдельная история для Цнянки. С начала купального сезона для борьбы с ними привлекают «Водоканал». Но стопроцентного эффекта добиться все равно невозможно. Даже мотор спасателей не всегда просто берет старт «от винта». Так что каждому из тех, кто пришел отдохнуть не стоит забывать и о своих нормах. Физических и не только.