Физкультурно-оздоровительный центр открылся в Борисове

Он появился на месте долгостроя. Трехэтажный комплекс — это спортивный, тренажерные и фитнес залы, две сауны, тир, бассейн со зрительскими трибунами и мини-бассейн для детей

Есть и медико-восстановительный центр. В здании ещё разместится шахматно-шашечный клуб, где будут проводиться соревнования, в том числе и международного уровня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На возведение современного объекта понадобилось полгода и почти 20 миллиардов рублей. К слову, это не первый физкультурно-оздоровительный центр в Минской области такого масштаба.

Сергей Неред, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Совсем недавно был открыт прекрасный объект в Любани, в Березино открылся ФОК, планируется открытие в Мяделе. Очень большой спортивный комплекс строится в Молодечно. Я считаю, что необходимо довести количество спортивных объектов то того уровня, чтобы каждый желающий в любое время мог прийти и получить заряд здоровья.