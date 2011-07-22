Минздрав рекомендует белорусам до поездки в Европу провести двукратную иммунизацию против кори

Рекомендации Министерства связаны с тем, что, по данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в 38 странах Европы наблюдается осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью. Всего зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания.

Очагами инфекции названы Франция, Германия, Италия, Испания, Румыния, Бельгия, Швейцария и Соединенное Королевство, сообщает ctv.by.

Заболеваемость отмечена у детей от года до четырех лет и у молодежи в возрасте 15-29 лет. Большинство из них не были двукратно вакцинированы против кори, вспышки которой связаны с циркуляций вируса гепатитов D4, B3 и D9.

Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Есть завозные случаи кори и это у нас отмечается.

Мы рекомендуем тем, у кого вообще нет вакцинации или те, кто не знает своего статуса, или те, кто имеет одну прививку, хотя бы за 10 дней до поездки обратиться в платные центры для проведения вакцинации.