Запланированная беременность. Роды на дому. Партнерские роды

Организм беременной женщины словно своеобразный сосуд для вынашивания новой жизни. И оттого, насколько этот сосуд чист, во многом зависит состояние ребенка.

Элеонора Федотова, заведующая родовым залом:

По опыту своей работы могу сказать, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости новорожденных детей. В этом аспекте на передовые позиции выходит внутриутробное инфицирование детей.

Поэтому прежде чем забеременеть, будущая мама должна осуществить полную санацию своего организма. Колоссальная перестройка организма женщины во время беременности может спровоцировать обострение болячек, которые до этого дремали годами

Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО:

Я бы не хотела запугивать всех. Но любое маленькое, как мы считаем, заболевание при беременности может принимать неожиданно острые формы. Болезнь может быть очень серьезной, но высококвалифицированные специалисты подводят женщину к беременности уже в хорошем состоянии.

Больше всего акушеров-гинекологов настораживает состояние сердечно-сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта и почек, органов дыхания.

Ольга Пересада:

Кроме того, что женщина болеет хроническими заболеваниями, она не соблюдает элементарные правила. Многие молодые девочки курят, употребляют алкоголь.

Элеонора Федотова:

Эти женщины заведомо подвергают высокому риску своих детей. Детки рождаются маловесными, ослабленными. Они в течение всей беременности имеют хроническую гипоксию, то есть дефицит кислорода.

Ольга Пересада:

Он хуже учится в школе, он лабильный, он может быть агрессивным, плаксивым. Он плохо воспринимает материал. Нужно не только родить ребенка, но и обучить его, воспитать. Если в период зачатия супруги были пьяны, то их ребенок может родиться с уродством.

Лобачевская Ольга Станиславовна, главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ:

Мы считаем, что исход беременности на 50% зависит от здоровья женщины, на 20% — от наследственных заболеваний, на 20% — от экологии и лишь на 10% — от медицинской помощи. Поэтому женщина должна вести здоровый образ жизни: прогулки, правильное питание, занятия лечебной физкультурой и т. д.

Если в семье прослеживаются наследственные заболевания, то такая семья направляется на генетическое консультирование.

Ирина Наумчик, заместитель директора по медицинской генетике РНПЦ «Мать и дитя»:

Риск того, что в семье может родиться ребенок с каким-то врожденным или наследственным заболеванием, есть абсолютно в любой семье.

Лобачевская Ольга Станиславовна:

У нас в городе уже 2 года работает Городской центр планирования семьи. Туда может обратиться молодая супружеская пара или пара, имевшая проблемы в предыдущую беременность, и получить высоко квалифицированную консультацию различных специалистов.

Элеонора Федотова:

Я положительно отношусь к ведению родов через естественно-родовые пути. Но если существует комплекс рисков для женщины и для ребенка в процессе родов, то принимается решение о проведении операции.

Иногда роды начинаются так неожиданно и протекают так стремительно, что бригада врачей вынуждена приехать к роженице домой, оказать ей первичную помощь, чтобы затем доставить ее в стационар. Эта экстренная ситуация, которая, к счастью, случается не так часто. Однако сегодня увеличивается количество «особо продвинутых» мамочек, готовых по своей воле устраивать себе такой экстрим, рожая дома.

Элеонора Федотова:

Мне припоминается случай, когда женщину привезли после родов на дому с кровотечением. В тяжелом состоянии. Пришлось оказывать экстренную помощь. Удалось спасти жизнь женщины и обойтись без оперативного вмешательства. Такие эксперименты чреваты очень серьезными последствиями. Люди, которые рожают на дому, а тем более согласившиеся вести эти роды медицинские работники — это люди, которые подвергают очень высокому риску жизнь женщины, жизнь ребенка.

Гораздо более позитивная тенденция у современных молодых семей — это партнерские роды.

Марина Ревковская, инструктор по партнерским родам:

Чаще всего в роли партнера выступает супруг. На сегодняшний день папа подготовлен. Он уже не зритель в предродовой палате и родильном зале, а участник и помощник.

Элеонора Федотова:

Нужно видеть лица этих мужчин. Иногда мы позволяем им перерезать пуповину, иногда взять ребенка на руки сразу после родов. Это умиление, минуты счастья, которые ничем заменить нельзя.

Сегодня современное техническое оснащение больниц помогает выхаживать даже самых маленьких и слабых новорожденных.

Наталья Илькевич, заведующая отделением новорожденных:

Если еще 10 лет назад мы не говорили, что можем выходить килограммового ребенка, то сейчас мы можем выходить ребенка весом в 600-700 граммов при рождении. И мы не изолируем ребенка от мамы. Каждая мама может приходить к нам на пост интенсивной терапии и общаться со своим малышом, передавая ему свои положительные эмоции, что позволяет малышу быстрее выздороветь и окрепнуть.

Лобачевская Ольга Станиславовна:

Комитет по здравоохранению планирует открытие второго этапа выхаживания новорожденных в Клиническом родильном доме №2. Подготовка этого учреждения идет уже с 2011 года. В Минске также находится и республиканское учреждение «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя».

Для еще более полного удовлетворения нужд города в родовспомогательных учреждениях сегодня планируется строительство и открытие новых роддомов. Государство окажет родителям гарантированную финансовую поддержку.

Лобачевская Ольга Станиславовна:

Это единовременное пособие по выдаче декретного отпуска, выдается нашим женщинам в 30 недель на 126 дней и выплачивается в 100%-ом размере. Следующее пособие (льгота) выплачивается женщинам, которые стали на учет по беременности до 12 недель. Им после рождения ребенка выплачивается единовременное поощрительное пособие.

Согласно данным за последние 3 года в городе Минске естественный прирост населения имеет положительную динамику (+2,8%), в Республике Беларусь этот показатель также увеличивается, но пока еще находится на отметке с естественной убылью населения.