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В погоне за вечной молодостью: плюсы и минусы аппаратной и инъекционной косметологии

04 апреля 2017 10:45
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Красота и молодость – оружие XI века, которым умело пользуются современные барышни. Массажи, эфирные масла и крема бескомпромиссно проиграли борьбу с морщинами. На смену терапевтической косметологии выступила новая могучая артиллерия – аппаратная и инъекционная косметология.

Инъекции. Практически «эликсир молодости» нашего времени. Волшебные колы красоты способны без вмешательства пластического хирурга что-то подтянуть, где-то – увеличить. Но и здесь не обходится без нюансов.

Мезотерапия и биоревитализация – процедуры, при которых осуществляется ввод под кожу индивидуально подобранных под кожу препаратов и коктейлей. В частности – гиалуроновой кислоты. Это один из самых эффективных методов в борьбе с внутренними и внешними проявлениями старения кожи.

В погоне за вечной молодостью и инноваций можно выбрать правильного специалиста, который грамотно подчеркнёт вашу природную красоту и индивидуальность.

Подробнее  – в сюжете корреспондента телеканала СТВ.

# Красота # Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Лариса Шушкевич

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