Белорусские учёные ведут разработку биологических клапанов сердца

Сердце – один из главных органов, который беспрерывно прокачивает кровь по всему организму. Именно сердечные клапаны, которые открываются и закрываются при каждом сокращении, обеспечивают его полноценную пропускную способность. В некоторых случаях, когда происходит сбой в системе, за дело берутся кардиохирурги. Золотые руки врачей меняют клапаны и тем самым дарят пациентам новую возможность жить полноценно. В Беларуси искусственные протезы стали создавать чуть более двух десятилетий назад. Это тот случай, когда объединились медицинская, отраслевая и академическая виды науки. Совместный тандем принес значительный результат – сегодня сотни людей живут с внедренными отечественными клапанами сердца, среди которых особое место занимают механические.

Процесс создания механических клапанов сердца весьма кропотливый и длительный. Практически на 70% – это ручной труд, который сродни ювелирному искусству. На создание одного клапана в среднем уходит 22 часа. Больше всего по времени занимают обработка корпуса клапана и запирающих элементов.

Механический протез – деталь долговечная, ведь его корпус выполняется из титана, подвижные створки — из пиролитического углерода. Такой клапан может прослужить пациенту неограниченное время. Однако, есть один существенный минус. Пациентам, которые живут с механическим протезом, следует постоянно принимать кроворазжижающие препараты, чтобы у них не образовывались тромбы. Эту проблему полностью решает биологический клапан сердца. И сейчас наши ученые в кооперации с кардиохирургами ведут разработку таких биопротезов.

Биопротез – абсолютно натуральный, а значит, приживается лучше и быстрее. Конечно, он прослужит не так долго как механический клапан сердца, поэтому его нужно менять примерно каждые 10 лет.

Такая разработка предоставляет кардиохирургам новые возможности и перспективы.

По прогнозам, биологические клапаны сердца отечественного производства появятся примерно через 3 года. За это время им предстоит пройти ряд серьезных испытаний. Новая разработка позволит сотням пациентов с заболеваниями клапанного аппарата значительно улучшить качество их жизни.