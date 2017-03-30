Что нужно знать о «Призраке в доспехах» и зачем его смотреть

Фото: imdb.com На этой неделе в прокат выходит живая англоязычная версия популярной японской манга-серии «Призрак в доспехах». Но еще до просмотра фильм вызывает смешанные чувства. Тревога фанатов оригинала проистекает из «великолепного» послужного списка Голливуда в адаптации аниме («Спиди-гонщик», «Драконий жемчуг»). Но еще больше претензий к тому, что Скарлетт Йохансон сыграла в адаптации главную роль. Мы расскажем вам cамое важное о фильме и о том, почему стоит забыть все предрассудки и сходить на него в кино.

Фото: imdb.com

«Призрак в доспехах» − японская серия манги, написанная и проиллюстрированная Масамунэ Широу в 80-е годы. Ее действие происходит в вымышленном городе Японии в середине XXI века и рассказывает историю спецслужб, которые ведут борьбу с терроризмом, коррупцией и киберпреступностью. В этом мире у некоторых людей есть кибер-мозг, у других – протезы, а у главной героини Мотоко Кусанаги – все тело. Наличие у человека кибер-составляющих имеет преимущества (например, контактное подключение к различным сетям) и недостатки (например, возможность взлома). «Призрак» в названии указывает на человеческое сознание, а «доспехи» − на кибернетическое тело. Что касается главной темы, то это все та же попытка определения, может ли искусственный интеллект сравниться с человеком. На данную тему было снято немало фильмов и сериалов («Из машины», «Западный мир», «Черное зеркало», «Бегущий по лезвию»), но однозначного ответа кинематограф на этот вопрос еще не дал. Существует японская адаптация «Призрака» − мультфильм 1995 года. Идею голливудской версии начали продвигать (тогда еще братья) Вачовски, которые хотели заняться фильмом сразу после «Матрицы». И хотя оригинальная манга породила два мультипликационных фильма, сериал и несколько видеоигр, первый полнометражный фильм зрители могут увидеть только сейчас.

Фото: imdb.com

Telegraph:

«Создатели фильма почти без изменений перенесли некоторые сцены напрямую из оригинала. Сюжет у ленты получился более понятным и прямолинейным. А главным достоинством картины стали сцены без экшена». Вскоре после того, как студия подтвердила, что Скарлетт Йохансон будет играть главную роль, поклонники серии написали огромную петицию. «Действие фильма происходит в Японии, а главные герои – японцы. Так почему же главная звезда белая актриса?» Первые же кадры с Йохансон в образе ее героини вызвали в Интернете взрыв гнева. Обычно подобная реакция поклонников заставляет студию срочно что-то менять, но на сей раз Paramount и DreamWorks оставались непреклонны и не шли на поводу у фанатов (как выяснится позже, не зря). Продюсер фильма Стивен Пол, защищая фильм, говорил: «Призрак в доспехах» никогда не был чисто японской историей. Это международная сага, которая охватывает весь мир». Режиссер фильма Руперт Сандерс, в свою очередь, назвал Скарлетт Йохансон одной из самых талантливых актрис поколения и объяснил, что «физическая оболочка главной героини не важна, т.к. это и есть те самые «доспехи».

Фото: fantazzz

Первые показы фильма прошли в Японии, и местные зрители остались в восторге. Практически все назвали Йохансон идеальной Мотоко Кусанагой. Местные критики сошлись во мнении, что белая актриса является отличной предпосылкой для успешной передачи японской культуры международной аудитории. Variety:

«Перед нами уверенно стоящее на ногах умное зрелище, которое в темпе повествования и визуальной составляющей превосходит оригинал». Расовый скандал, к сожалению, пока главное, о чем думают при упоминании «Призрака в доспехах». Это может существенно отразиться на кассовых сборах (особенно в азиатских странах), хотя в первые дни проката положительных отзывов на фильм в разы больше, чем отрицательных. Фильм хвалят за бережное отношение к оригиналу, за детально воссозданный мир кибернетики, за гармоничную Йохансон и отличную динамику. Некоторые критики уже смело рискнули назвать «Призрака в доспехах» лучшим игровым фильмом, снятом по манге.

Фото: imdb.com