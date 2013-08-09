Новости Беларуси. Подарок для мам и новорожденных. В Клецке после реконструкции открылось родильное отделение райбольницы. Устаревшие помещения давно требовали обновления. Строителям понадобилось всего три месяца, чтобы изменить палаты и родильные залы к лучшему, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наведен лоск в палатах совместного пребывания матери и ребенка, операционной и родовой, прививочный и процедурных кабинетах. Также полностью заменена сантехника, окна и двери. Комфортные условия сразу оценили новоиспеченные мамочки.

Татьяна Мирчук:

Хорошо, прекрасно, евроремонт. Претензий никаких нет. Хороший медперсонал, хороший уход, у нас очень хорошо роды приняли.

Наталья Боровская:

Вспоминаешь раньше: старые двери, скрипит пол, при каждом шорохе дитя просыпалось. А сейчас все спокойно, хорошо.

Обновления стоили 2,5 миллиарда рублей. Почти 800 миллионов заработали жители Клецкого района во время субботников. Теперь местные врачи готовы к демографическому взрыву. И надеются, что местные женщины местом для родов будут выбирать Клецкую районную.

Елена Мискевич, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Клецкая ЦРБ»:

Ежегодно в нашем районе рождается 320-330 детей. В нашем роддоме мы принимаем около 200 родов ежегодно. Часть женщин рожает в других учреждениях здравоохранения по показаниям. Это и Солигорская ЦРБ, и Минский областной родильный дом, и РНПЦ «Мать и дитя». Но, думаю, что женщины, которые уезжали по собственному желанию в другие районы, будут рожать у нас, потому что условия достойные, у нас работают молодые специалисты, работают достаточно эффективно, стараются, квалифицированную помощь оказывают. Поэтому, думаю, сегодня акушерская помощь на хорошем уровне. Дальше будем только совершенствоваться.