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В Индии женщина родила дочь с двумя головами

15 марта 2014 18:43
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Новости Индии. 28-летняя женщина в Индии родила двухголовую девочку. Как отмечают врачи, новорожденные – сиамские близнецы. У них две головы, две шеи, два позвоночника и одно тело. Дети появилась на свет с помощью кесарева сечения. Как только состояние малышек стабилизируется, их прооперируют. Однако шансы выжить у сестер ничтожно малы.

Семья, в которой родилась девочки, настолько бедна, что не могла позволить себе ультразвуковое исследование плода, которое бы указало на аномалию в развитии на раннем сроке беременности. Урмила Шарма и ее супруг Субаш находятся в состоянии шока. Врачи оказывают молодым родителям психологическую помощь.

Напомним, несколько лет назад в США операция по разделению сиамских близнецов прошла успешно. Анжелина и Анжелика родились на Филиппинах. 20 хирургов не отходили от операционного стола более 9 часов. Сложную операцию успешно провели в детской клинике при Станфордском университете. Смотрите видео.

# Здоровье # Фотофакт # Близнецы

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