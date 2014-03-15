В Индии женщина родила дочь с двумя головами

Новости Индии. 28-летняя женщина в Индии родила двухголовую девочку. Как отмечают врачи, новорожденные – сиамские близнецы. У них две головы, две шеи, два позвоночника и одно тело. Дети появилась на свет с помощью кесарева сечения. Как только состояние малышек стабилизируется, их прооперируют. Однако шансы выжить у сестер ничтожно малы.

Семья, в которой родилась девочки, настолько бедна, что не могла позволить себе ультразвуковое исследование плода, которое бы указало на аномалию в развитии на раннем сроке беременности. Урмила Шарма и ее супруг Субаш находятся в состоянии шока. Врачи оказывают молодым родителям психологическую помощь.

Напомним, несколько лет назад в США операция по разделению сиамских близнецов прошла успешно. Анжелина и Анжелика родились на Филиппинах. 20 хирургов не отходили от операционного стола более 9 часов. Сложную операцию успешно провели в детской клинике при Станфордском университете. Смотрите видео.