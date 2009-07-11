В Гродно девочка умерла от гриппа А(H1N1)

Однако это не свиной грипп.

Информация о смерти младенца от вируса появилась в газете «Вечерний Гродно». Месячная девочка умерла в сентябре 2008 года. Причиной смерти девочки была названа септическая форма сальмонеллеза. Родители ребенка обвинили в смерти дочери участкового педиатра, которая, по их мнению, недостаточно внимательно отнеслась к симптомам заболевания пациентки, и обратились в милицию. В ходе расследования отдел сложных экспертиз управления судебно-медицинских экспертиз в Минске установил, что девочка умерла от гриппа А(H1N1), сообщила газета.



9 июля в Минздраве проверили достоверность информации, опубликованной в «Вечернем Гродно». Как заявила главный эпидемиолог, в статье произошла путаница. Согласно заключению судмедэкспертов, девочка действительно умерла от вируса гриппа А(H1N1), однако это не так называемый свиной грипп, а сезонный. По ее словам, несмотря на одинаковое название — А(H1N1) — свиной грипп и сезонный имеют разную генетическую природу. В сентябре прошлого года вируса свиного гриппа еще не было ни в Мексике, ни тем более в Беларуси, подчеркнула Карабан, в интревью «Белапан».