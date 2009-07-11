Туберкулез. Симптомы, лечение и профилактика.

ТУБЕРКУЛЕЗ И ЕГО СИМПТОМЫ

Туберкулез – огромная по своим масштабам проблема, первопричина которой умещается в малюсенькой бактерии, которая часами сохраняется в воздухе, месяцами – в водной среде, неохотно гибнет при кипячении и дезинфекции. Туберкулезом может заразиться каждый и где угодно.

Сергей Марутко, зав. отделением для лечения больных костно-суставным туберкулезом 1-го городского противотуберкулезного диспансера г. Минска:

Заражение туберкулезом предполагает тесный и длительный контакт с больным человеком. А потому врачи нередко сталкиваются с ситуациями, когда болезнью поражена целая семья или коллектив. Сегодня возбудителем туберкулеза, палочкой Коха, заражен каждый третий житель Земли. В нашей стране инфицировано около 70% всего взрослого населения. Сам факт заражения еще не означает, что человек обязательно заболеет туберкулезом. Но если к зачаткам инфекции добавить определенные условия, риск развития болезни повышается.

Жанна Неделько, медицинская сестра 2-го городского противотуберкулезного диспансера г. Минска:

Один из главных индикаторов качества нашей жизни – питание. Случайный контакт - и ослабленный организм заболевает. Поэтому важно полноценное сбалансированное питание. В медицинскую группу риска входят люди, страдающие хроническими заболеваниями, приводящими к иммунодефициту. Прежде всего, это ВИЧ-инфицированные. Риск заболеть туберкулезом у них возрастает в 100 раз. Высокую вероятность развития болезни имеют также лица, ранее перенесшие туберкулез, страдающие сахарным диабетом, заболеванием легких.

Инна Петренко, врач акушер-гинеколог отделения для лечения брольных костно-суставным туберкулезом 1-го городского противотуберкулезного диспансера г. Минска:

Риску развития туберкулеза подвергаются и люди, длительно проходящие лекарственную терапию, угнетающую иммунитет. Что касается группы эпидемического риска, это люди контактирующие с больными туберкулезом. Лицам, входящим в группы риска, иногда может быть показана химиопрофилактика. Существует и профессиональный контингент людей, подверженных риску заболеть туберкулезом. Это работники сфер образования, торговли, обслуживания, медперсонал. За регулярное обследование этих людей отвечает Республиканский центр эпидемиологии и гигиены.

Около 90% всех зафиксированных случаев туберкулеза - это легочные формы поражения. Их выявить проще. Чего не скажешь о внелегочных проявлениях, 60% которых диагностируются в запущенной стадии.

Татьяна Шевнина, зам. главного врача по медицинской части 1-го городского противотуберкулезного диспансера г. Минска:

Главная роль в выявлении туберкулеза - рентгеновское обследование. Но эффективна флюорография, только когда выполняется регулярно. Население обследуется раз в 2 года. К основным симптомам туберкулеза относятся: повышение температуры тела, которое не имеет явной причины и не поддается лечению в течение нескольких недель, должно насторожить в отношении туберкулеза, кашель, если он не поддается лечению, особенно у курильщиков, внезапно появляющаяся одышка, боль в грудной клетке, кровохарканье. При внелегочных формах болезни основным признаком остается боль.

Елена Молодых, врач фтизиатр 2-го городского противотуберкулезного диспансера г. Минска:

Если это туберкулез костей и суставов, то появиляются боли и сустав начинает отекать. Если это туберкулез почек, то появиляются боли в пояснице. Если симптомы держатся долго, то, возможно, это туберкулез.

Бактериоскопические исследования позволяют выявить возбудитель туберкулеза в мокроте, но результаты ожидаются долго. Сегодня в лабораторной диагностике туберкулеза применяются и методы ускоренного выделения микобактерий, результат которых на руках у врачей появляется в считанные дни. Раньше других с диагностикой туберкулеза сталкиваются дети. Всем известная проба Манту выявляет реакцию детского организма на введенный субстрат микобактерии. Что касается Т-диагностики, то она делается 1 раз в год детям до 17 лет ранней осенью, когда дети витаминизированы и редко болеют.

ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

Лекарственная резистентность приобрела галопирующий характер. Связано это со многими факторами, с мутациями самого возбудителя, и погрешностями в лечении. Сегодня мы далеко не всегда можем сказать, что назначенное лечение будет успешным. При ограниченной форме болезни и добросовестном подходе к режиму, лечить туберкулез можно и в дневном стационаре. Но более тяжелые формы, особенно заразные, лечатся только в больнице.

Павел Кривонос, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии БГМУ:

Сегодня таким больным назначается много препаратов. 4 противотуберкулезных лекарства в течение 2-х месяцев, и еще 2 препарата в течение последующего полугода. В самом благоприятном случае сроки лечения достигают 8 месяцев. Лечение должно быть оптимальными дозами и не должно прерываться.

Лекарственная устойчивость – общемировая проблема в борьбе с туберкулезом. До 25% людей, у которых болезнь выявляется впервые, имеют невосприимчивость к одному или нескольким препаратам.

Елена Николенко, врач-лаборант ГУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии» РБ:

Лечение туберкулеза должно быть комплексным. Кроме лекарственной терапии, пациентам показан курс физиопроцедур, которые в значительной степени облегчают их состояние.

Сегодня с туберкулезом врачи борются по принятой во всем мире стратегии ДОТС. Что в переводе с английского означает «укороченный курс под непосредственным контролем». Стратегия предполагает, что прием лекарств осуществляется лишь в присутствии медработника, а при заразных формах человек может даже принуждаться к изолированному лечению в стационаре. В случаях необратимого болезненного процесса, на помощь базисной лекарственной терапии в лечении туберкулез приходит хирургия.

Туберкулез – это болезнь с которой нельзя распрощаться раз и навсегда. При благоприятном исходе лечения, но не благоприятных условиях, недуг нередко возвращается. Вот почему выписка из туберкулезного стационара должна стать моментом закладки новой, абсолютно другой жизни.

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Галина Яценко, заведующая отделением 2-го городского противотуберкулезного диспансера г. Минска:

Сложнее всего с вредоносной бациллой туберкулеза справляться детскому, еще неокрепшему организму. Помочь ему относительно легко перенести эту неминуемую встречу с болезнью призвана вакцинация. Вакцинация детей против туберкулеза проводится в роддоме на 3-4 день после рождения. Но в окружении больных туберкулезом даже привитой ребенок можетзаболеть.

Вакцинация дает временный иммунитет к возбудителям туберкулеза. Вакцинация обязательно должна подкрепляться другими оздоровительными мероприятиями.

Мы должны регулярно проходить флюорографическое обследование, укреплять свой иммунитет, заниматься спортом и правильно питаться.