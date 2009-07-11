Диета Лаймы Вайкуле

Своим неувядающим видом, как призналась певица, она обязана генам, и особых секретов ухода за собой у нее нет.- До 25 лет мы живем взаймы, а после за все расплачиваемся, - повторила она известный афоризм и добавила, что сама до 25 лет вела образ жизни монашки. Из косметики Лайма Вайкуле предпочитает кремы и маски, произведенные на постсоветском пространстве, объясняя это уверенностью в отсутствии консервантов.



Говоря о диетах, Лайма поделилась своей: в течение трех дней необходимо есть только грейпфруты и белки вареных яиц. «Зашивать» рот всем, кто хочет похудеть, советует, тем не менее, Лайма Вайкуле.