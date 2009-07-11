500 новых ВИЧ-инфицированных

В Беларуси в январе-июне нынешнего года выявлено 463 ВИЧ-инфицированных, из них 34 - в мае. Среди регионов республики больше всего случаев ВИЧ-инфекции за шесть месяцев 2009 года зафиксировано в Гомельской области (202).

«Вклад» города Светлогорска в печальную ВИЧ-статистику - 67 случаев инфицирования с начала нынешнего года, Светлогорского района - 15 случаев.

За январь-июнь текущего года в Минской области выявлено 66 случаев ВИЧ-инфекции, в Минске - 63, в Могилевской - 50, в Брестской - 32, в Витебской - 30, в Гродненской области - 20 случаев.

На 1 июля нынешнего года общее число зарегистрированных в Беларуси случаев ВИЧ-инфекции достигло 10 тыс. 81 (отсчет ведется с 1987 года, когда диагноз ВИЧ был поставлен первому пациенту).

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в проекте ПРООН «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь».